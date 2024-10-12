匯豐指，在過去10年，內地已進行3輪地方政府債務置換，以地方政府發債償還城投企業債務，總計15萬億元。雖然已有助降低地方政府融資成本，距離解決地方政府債務問題仍有距離。若內地再推出過去3次類似的化解措施，將有助解決現時的債務風險，隨著全面財政改革的即將到來，地方政府債務問題可望得到解決。另外，中央政府若考慮承擔部分地方債務，除了直接減輕地方政府債務負擔，地方政府開展新工程，可以促進整體經濟成長。

另外，內地擬首度允許地方政府專項債券資金用於收購土地和未銷售商品房，穩定房地產市場。匯豐指，財政部督促地方政府在今年的三個月內，加快運用2.3億萬元專項債等各類債務資金，部分應會用於房地產，預期政策應在未來幾個月內開始生效，直接向市場注入資金可加強房地產業信心。

高盛則認為，財政部記者會內容基本符合市場預期，當局為未來數年財政擴張、更大規模化解地方政府債務，以及中央政府更多債務融資，給出了明確前瞻指引。加上9月24日三大金融監管機構政策公布，高盛認為內地明顯地正在採取更有力、更協調的寬鬆政策，以提振消費內需、恢復通脹並重建信心。不過，刺激規模仍缺乏具體細節，並且未有如市場預期以1萬億元特別國債，用於支持內地消費。