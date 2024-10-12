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人行推綠色金融 支持試點發美麗河湖主題債券

人民銀行連同生態環境部、金融監管總局及中國證監會聯合公布《關於發揮綠色金融作用 服務美麗中國建設的意見》，從加大重點領域支持力度、提升綠色金融專業服務能力、豐富綠色金融產品和服務、強化實施保障4方面提出19項重點措施。

《意見》提出推動金融部門、產業部門和經營主體完善結構性貨幣政策工具，研究擴大碳減排支持工具支持範圍，延長政策期限，增設再貸款規模，穩步擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋範圍，逐步豐富交易品種、交易主體和交易方式。

在提升綠色金融專業服務能力方面，大力發展綠色債券和轉型債券，支持試點發行美麗河湖、美麗海灣建設主題債券，募集資金加大美麗中國建設項目投資。鼓勵金融機構做好綠色債券發行和投資。支持信用評級機構為綠色債券發行提供評級服務，並支持發行綠色資產證券化產品，和符合清潔能源等環保基礎設施項目發行不動產投資信托基金產品。

《意見》提出加強對生態環境導向的開發（EOD）項目金融支持，加大EOD項目信貸支持力度，優化項目貸款條件，提高項目融資效率。拓展多元化氣候投融資服務，探索多元化氣候投融資工具和服務體系，並支持發行氣候主題綠色債券等。

此外，鼓勵發展綠色消費金融業務，探索建立個人碳帳戶，推進「碳普惠」體系創新，開展綠色消費信貸業務，鼓勵金融機構圍繞衣食住行用等拓展綠色消費貸款應用場景，開發個人碳金融產品和服務，納入個人綠色低碳行為碳減排信息，形成可兌換的碳積分，在授信額度、利率及增值服務等給予優惠。

 