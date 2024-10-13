陸指財政部是次表示中央政府作背書化解地方債，陸秉鈞指對中國經濟的影響具有深遠的良好意義，是讓經濟重獲動力的其中一個關鍵。

他認為財政部表示中央政府發行特別國債支持國營大型銀行補充核心一級資本，能起到關鍵「補血」的作用，將對它們的基本面利好，但由於對內銀的影響更多是降低減值的機會，而非明顯提升盈利，所以陸秉鈞認為周一內銀股份股價未必非常強勁。

對於財政部表示中央政府支持收購存量房，陸秉鈞認爲，中國房地產佔到中國GDP 極大比重，而目前房地產市場最受累的並不是市場缺乏資金，而是缺乏信心，這其中一個核心根由是供應過多，此政策將利好房地產板塊。

不過，陸秉鈞指，由於內地股市周五已經提前先行下跌，減低低開力度，理應反應相對平和。但若內地股市周一開盤後仍然繼續下跌，則對恒指將帶來進一步負面影響，可能測試20500甚至20000水平。 而由於恒指周一低開機率較大，投資者宜觀察大市反彈力度，若本周能收復失地甚至升穿21622，則意味短期沽售壓力已得到舒緩，股市本周走勢將有機會保持向上勢頭；反之，若恒指失守近來關鍵低位20190，則將進一步下試20000大關甚至更低水平。 本次政策仍然以內房作為行業推動的主旋律，內房板塊可以留意，而內銀受惠一級核心資本的補充預期，相信內銀板塊亦具防守力。