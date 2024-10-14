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港股ADR升76點 夜期高水22點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升76點或0.36%，報21328點，即月恒指夜期升4點，報21274點，夜期高水22點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報440.71元；阿里巴巴（9988）升0.78%，折合報107.01元；美團（3690）升0.66%，折合報195.21元；匯控（0005）升0.15%，折合報68.94元；建行（0939）升0.19%，折合報5.99元。

道期現跌0.023%；標期現跌0.07%；納期現跌0.15%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.86%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.32%。

VIX指數隔晚跌2.24%或0.47點，報20.46點。

紐油現跌1.41%或1.07美元，報74.49美元；布油現跌1.39%或1.1美元，報77.94美元；金價現跌0.38%或10.34美元，報2646.25美元；LME 銅期貨隔晚升0.7%或68.5美元，報9791.5美元。比特幣現跌0.3%或194.45美元，報62548.3美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.1003厘。

今日焦點股份可留意：

世茂（0813）：9月銷售增45% 均價跌2.8%。

361度（1361）第三季主品牌零售額增約10%。

康方生物（9926）折讓半成配股集資逾19億。

中手游（0302）配股集資逾9500萬。

比亞迪（1211）副總裁李柯：德國首推車款料售價約21萬元起。

9月內地新能源汽車銷量升42%。

內銀10月25日下調存量房貸息，統一調整至LPR減30點子。

財政部：擬一次性增大額地方債置換，地方專項債可購存量房。

中金（3908）：因保薦業務未勤勉盡責被中證監立案。

中信証券（6030）、中金據報已上報互換便利方案。

通天酒業（0389）股東順途提出罷免主席在內8董事。

正乾金融（1152）被承兌票據持有人發法定償債書追討2000萬，恐交叉違約。

震雄（0057）新系列多物料注塑機供應比亞迪。

遠展（0035）旗下啟德帝盛酒店開幕，成在港第10間酒店。

麗國（0191）料全年虧損擴大至最多22.8億，旗下麗展（0488）蝕38.6億。

友邦（1299）香港新增為高淨值客戶轉介設立家族辦公室服務。

交個朋友（1450）第三季GMV升18%至29億人幣。

吉利汽車（0175）：暢旺銷情有望延續至10月，極氪未有赴港上市計劃。

東風汽車（0489）9月銷量跌16%至17萬輛，新能源汽車跌6%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊最快12月中旬營運，到新加坡推廣拓海外市場。

澳門博彩業換錢黨刑事化相關法案料今個月盡快通過。

美高梅中國（2282）：內地刺激經濟措施對澳門有相關性， 對明年寄予厚望。

京東（9618）下周一啟動雙11活動，京東服飾可「買一試三」。

中銀航空租賃（2588）機隊按季增加13架至693架，430架自有機利用率99%。

迅銷（6288）料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長，大中華區料開60間門店。

施銘倫再度減持太古B（0087）

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件，車載鏡頭升12.7% 。

瑞安（0272）第三季銷售增2.7倍，融信中國9月銷售跌61%。

丘鈦科技（1478）9月攝像頭模組銷售按年升8.1%至3387萬件。

安踏（2020）：第三季FILA零售錄低單位數跌幅。

中匯集團（0382）：內地家長學生關注就業率，願意多付增值提高辦爭力。

 

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