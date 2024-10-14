恒指今早低開23點或0.11%，報21228點，大市成交金額38億元；國指今早低開14點或0.19%，報7606點。恒生科技指數開市報4702點，跌0.71%。上升股份比例為10.27%，下跌為9.44%，無升跌為80.28%。