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恒指低開23點 科指跌0.7% 內房、內銀普遍向上

恒指今早低開23點或0.11%，報21228點，大市成交金額38億元；國指今早低開14點或0.19%，報7606點。恒生科技指數開市報4702點，跌0.71%。上升股份比例為10.27%，下跌為9.44%，無升跌為80.28%。

藍籌28隻升，40隻下跌，14隻無升跌。龍湖（0960）升4.63%，報14元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌5.69%，報94.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報107元，升1.13%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報49元，跌3.16%。

恒指續低於10天線(21620.45點)。科指續低於10天線(4872.97點)。

腦洞科技（2203）約320萬美元購入14.3萬股貝殼ADR。開市報0.29元，跌1.69%。

貝殼（2423）開市報57.5元，升1.95%。

中國外運（0598）：控股股東擬增持A股 最多5億人民幣。開市報4.15元，升4.53%。

世茂（0813）：9月銷售增45% 均價跌2.8%。開市報1.8元，升4.65%。

361度（1361）第三季主品牌零售額增約10%。開市報4.39元，跌0.45%。

康方生物（9926）折讓半成配股集資逾19億。開市報63.5元，跌1.55%。

中手游（0302）配股集資逾9500萬。開市報0.92元，升1.1%。

比亞迪（1211）副總裁李柯：德國首推車款料售價約21萬元起。開市報295元，跌1.27%。

9月內地新能源汽車銷量升42%。電車股

吉利（0175）開市報12.88元，無升跌。

比亞迪（1211）開市報295元，跌1.27%。

小鵬（9868）開市報49元，跌3.16%。

理想（2015）開市報104.8元，跌2.06%。

蔚來（9866）開市報48.5元，跌0.41%。

零跑（9863）開市報32.15元，跌1.38%。

恒大汽車（0708）開市報0.35元，跌1.41%。

內銀10月25日下調存量房貸息，統一調整至LPR減30點子。

建行（0939）開市報6.1元，升1.5%。

農行（1288）開市報3.79元，升0.53%。

工行（1398）開市報4.7元，升0.64%。

交行（3328）開市報5.92元，跌0.17%。

中行（3988）開市報3.78元，升0.8%。

招行（3968）開市報40元，升0.38%。

財政部：擬一次性增大額地方債置換，地方專項債可購存量房。

藍籌內房

中海外（0688）開市報15.46元，升4.04%。

龍湖（0960）開市報14元，升4.63%。

華潤置地（1109）開市報26.4元，升2.72%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）開市報0.56元，升5.66%。

寶龍地產（1238）開市報0.74元，升12.12%。

萬科（2202）開市報7.7元，升5.34%。

融創（1918）開市報2.84元，升7.58%。

奧園（3883）開市報0.45元，升7.14%。

旭輝（0884）開市報0.485元，升12.79%。

富力（2777）開市報1.94元，升10.23%。

美的置業（3990）開市報3.79元，升7.67%。

花樣年（1777）開市報0.16元，升14.29%。

金茂（0817）開市報1.2元，升7.14%。

融信中國（3301）開市報0.7元，升9.38%。

中海宏洋（0081）開市報2.4元，升4.35%。

中梁（2772）開市報0.17元，升9.68%。

中金（3908）：因保薦業務未勤勉盡責被中證監立案。開市報14.76元，升0.68%。

中信証券（6030）、中金據報已上報互換便利方案。開市報21元，無升跌。

通天酒業（0389）股東順途提出罷免主席在內8董事。停牌。

正乾金融（1152）被承兌票據持有人發法定償債書追討2000萬，恐交叉違約。無成交，報0.089元。

震雄（0057）新系列多物料注塑機供應比亞迪。無成交，報1.49元。

遠展（0035）旗下啟德帝盛酒店開幕，成在港第10間酒店。無成交，報1.17元。

麗國（0191）料全年虧損擴大至最多22.8億，旗下麗展（0488）蝕38.6億。無成交，報0.68元。

友邦（1299）香港新增為高淨值客戶轉介設立家族辦公室服務。開市報67.3元，升0.3%。

交個朋友（1450）第三季GMV升18%至29億人幣。開市報1.18元，無升跌。

吉利汽車（0175）：暢旺銷情有望延續至10月，極氪未有赴港上市計劃。開市報12.88元，無升跌。

東風汽車（0489）9月銷量跌16%至17萬輛，新能源汽車跌6%。開市報2.54元，跌0.39%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊最快12月中旬營運，到新加坡推廣拓海外市場。開市報2.91元，跌0.68%。

澳門博彩業換錢黨刑事化相關法案料今個月盡快通過。

濠賭股

新濠國際發展（0200）無成交，報5.16元。

美高梅中國（2282）開市報11.14元，無升跌。

澳博（0880）開市報2.91元，跌0.68%。

永利澳門（1128）開市報6.68元，跌1.04%。

銀河娛樂（0027）開市報38.9元，跌0.26%。

金沙中國（1928）開市報19.4元，跌2.51%。

美高梅中國（2282）：內地刺激經濟措施對澳門有相關性， 對明年寄予厚望。開市報11.14元，無升跌。

京東（9618）下周一啟動雙11活動，京東服飾可「買一試三」。開市報167.4元，升0.18%。

中銀航空租賃（2588）機隊按季增加13架至693架，430架自有機利用率99%。開市報61.75元，跌1.2%。

迅銷（6288）料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長，大中華區料開60間門店。無成交，報26元。

施銘倫再度減持太古B（0087）。開市報10.12元，跌1.75%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件，車載鏡頭升12.7% 。開市報55.25元，無升跌。

瑞安（0272）第三季銷售增2.7倍，融信中國9月銷售跌61%。開市報0.75元，升1.35%。

丘鈦科技（1478）9月攝像頭模組銷售按年升8.1%至3387萬件。開市報5.26元，跌0.75%

安踏（2020）：第三季FILA零售錄低單位數跌幅。開市報94.4元，跌5.69%。

中匯集團（0382）：內地家長學生關注就業率，願意多付增值提高辦爭力。無成交，報2.54元。

異動股

上升異動股，包括，中國信達（1359）開市報1.63元，升14.79%；華融金控（0993）開市報0.275元，升14.58%；花樣年（1777）開市報0.16元，升14.29%；僑雄國際（0381）開市報0.89元，升14.1%；中國華融（2799）開市報0.74元，升13.85%；倩碧控股（8367）開市報0.033元，升13.79%；天機控股（1520）開市報0.1元，升13.64%；旭輝（0884）開市報0.485元，升12.79%。

下跌異動股，包括，天業節水（0840）開市報0.198元，跌12%；中鋁國際（2068）開市報1.99元，跌9.13%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；華億金控（8123）開市報0.011元，跌8.33%；錦欣生殖（1951）開市報3.41元，跌8.09%；中國天弓控股（0428）開市報0.4元，跌8.05%；鍋圈（2517）開市報3.43元，跌7.55%；中民控股（0681）開市報0.025元，跌7.41%；力圖控股（1008）開市報0.18元，跌6.74%；利特米（1936）開市報0.6元，跌6.25%；東軟教育（9616）開市報2.54元，跌5.93%。

 

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