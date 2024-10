Alex Proyas在社交平台X發文,貼出多張《智能叛變》的截圖,包括電影內的機械人及私家車等,將之與Tesla最新發布的Cybercab、Robovan及機械人Optimus作對比。 Proyas 更留言問馬斯克:「可以把我的設計還給我嗎?」(Hey Elon, Can I have my designs back please?)

