澳新認為，財政部長藍福安概述了一個旨在應對各種經濟風險的財政刺激計劃。包括3方面，分別是地方債務風險，大規模債務置換計劃，以取代地方政府的隱性債務，預計到2028年底可能達到10萬億元人民幣；金融風險，財政部將通過特別國債向六家國有銀行增加普通股本；房地產風險，允許特別地方債券購買開發商的土地和未售出房屋。

認為提案需得到10月中旬全國人民代表大會批准。政府債券發行預計將遵循「6+6」模式——每年6萬億元新主權債券加6萬億元新地方債券。2024年預算修訂將有限，預計宣布1萬億元超長國債和1萬億元地方債券。

由於地方當局在債務救濟後預計將發揮重要作用，因此對增長和通脹的影響將不會立即顯現。現有隱性債務的置換不會轉化為增長。GDP預測仍為2024年的4.9%和2025年的4.3%。

該刺激計劃預計不足以緩解中國的通貨緊縮，生產者價格指數（PPI）在接下來的幾個季度可能會保持負增長。允許地方特別債券購買未售出房屋被認為是房地產救助的另一階段，央行（PBoC）利率變化是最後的手段。第四季度可用的2.3萬億元地方資金並不強勁，第四季度政府支出通常超過3萬億元，例如2023年第四季度為3.5萬億元。

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