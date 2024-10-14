港元現報7.7708元貶值2點子，曾貶值最多25點子，報7.7731元，亦曾升值最多11點子，報7.7695元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.09億元，與上日相同，總結餘是10月9日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升57.2點子至5.18095%，是10月8日後最高；1星期HIBOR跌4.29點子至4.59179%，是10月9日後最低；2星期HIBOR跌1.21點子至4.55238%，是10月9日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.35點子至4.32774%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR跌0.83點子至4.17774%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR跌1.04點子至4.0756%，是10月9日後最低。

美元指數現報103.031升值0.141點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5449%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月07日，當日利差報-0.4602%。