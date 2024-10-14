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恒指半日跌87點 科指跌1.6% 安踏跌8.9%

財政部周末發布會沒有給出增量政策的具體規模和落地時間表，加上通縮狀況持續惡化，加重經濟擔憂，恒指低開23後曾跌最多558點，其後A股升幅擴大，恒指跌幅收窄。內銀、內房上升，車股、賭股、內需股下跌。

恒指今早低開23點，高位升48點，低位跌558點，高低波幅607點。上升股份比例為18.48%，下跌為42.48%，無升跌為39.03%。

恒指半日跌87點或0.41%，報21164點，大市成交金額1722億元；國指跌13點或0.18%，報7607點。恒生科技指數收報4658點，跌1.64%。

藍籌股成交金額743.9億元，佔大市成交43.19%；科指成份股成交金額396.92億元，佔大市成交23.04%；國指成份股成交金額655.59億元，佔大市成交38.07%。

24隻雙櫃台股，總成交1.49億元人民幣，相當於約1.63億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少48.19%，至98.44億元，佔大市成交5.71%。牛熊證成交金額34.23億元，減少73.85%；窩輪成交金額64.2億元，增加8.68%。

藍籌31隻升，50隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升5.06%，收報27元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌8.94%，收報91.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報11.08元，升2.97%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報17.34元，跌6.67%。

恒指續低於10天線(21614.08點)。科指續低於10天線(4868.53點)。

北水南下合計淨流入63.87億元，較上日減少39.5%，連續第2日流入，累計流入169.44億元。

腦洞科技（2203）約320萬美元購入14.3萬股貝殼ADR。收報0.222元，跌24.75%。

貝殼（2423）收報59.45元，升5.41%。

中國外運（0598）：控股股東擬增持A股 最多5億人民幣。收報4.17元，升5.04%。

世茂（0813）：9月銷售增45% 均價跌2.8%。收報1.68元，跌2.33%。

361度（1361）第三季主品牌零售額增約10%。收報4.21元，跌4.54%。

康方生物（9926）折讓半成配股集資逾19億。收報66.3元，升2.79%。

中手游（0302）配股集資逾9500萬。收報0.91元，無升跌。

比亞迪（1211）副總裁李柯：德國首推車款料售價約21萬元起。收報289.4元，跌3.15%。

9月內地新能源汽車銷量升42%。

吉利（0175）收報12.64元，跌1.86%。

比亞迪（1211）收報289.4元，跌3.15%。

小鵬（9868）收報47.45元，跌6.23%。

理想（2015）收報106.9元，跌0.09%。

蔚來（9866）收報46.6元，跌4.31%。

零跑（9863）收報31.75元，跌2.61%。

恒大汽車（0708）收報0.355元，無升跌。

內銀10月25日下調存量房貸息，統一調整至LPR減30點子。

建行（0939）收報6.2元，升3.16%。

農行（1288）收報3.93元，升4.24%。

工行（1398）收報4.85元，升3.85%。

交行（3328）收報6.13元，升3.37%。

中行（3988）收報3.87元，升3.2%。

招行（3968）收報40.75元，升2.26%。

財政部：擬一次性增大額地方債置換，地方專項債可購存量房。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.58元，升4.85%。

龍湖（0960）收報13.4元，升0.15%。

華潤置地（1109）收報27元，升5.06%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.56元，升5.66%。

綠城中國（3900）收報9.06元，升4.62%。

萬科（2202）收報7.35元，升0.55%。

融創（1918）收報2.68元，升1.52%。

禹洲（1628）收報0.165元，升1.23%。

佳兆業（1638）收報0.3元，跌3.23%。

新城發展（1030）收報2.41元，升2.55%。

龍光地產（3380）收報0.98元，升3.16%。

世茂集團（0813）收報1.68元，跌2.33%。

雅居樂（3383）收報1.09元，跌1.8%。

時代中國（1233）收報0.47元，跌5.05%。

奧園（3883）收報0.43元，升2.38%。

旭輝（0884）收報0.44元，升2.33%。

富力（2777）收報1.8元，升2.27%。

融信中國（3301）收報0.54元，跌15.63%。

中金（3908）：因保薦業務未勤勉盡責被中證監立案。收報14.02元，跌4.37%。

中信証券（6030）、中金據報已上報互換便利方案。收報19.78元，跌5.81%。

通天酒業（0389）股東順途提出罷免主席在內8董事。停牌。

正乾金融（1152）被承兌票據持有人發法定償債書追討2000萬，恐交叉違約。收報0.073元，跌17.98%。

震雄（0057）新系列多物料注塑機供應比亞迪。收報1.48元，跌0.67%。

遠展（0035）旗下啟德帝盛酒店開幕，成在港第10間酒店。收報1.16元，跌0.85%。

麗國（0191）料全年虧損擴大至最多22.8億，旗下麗展（0488）蝕38.6億。收報0.68元，無升跌。

友邦（1299）香港新增為高淨值客戶轉介設立家族辦公室服務。收報66.7元，跌0.6%。

交個朋友（1450）第三季GMV升18%至29億人幣。收報1.15元，跌2.54%。

吉利汽車（0175）：暢旺銷情有望延續至10月，極氪未有赴港上市計劃。收報12.64元，跌1.86%。

東風汽車（0489）9月銷量跌16%至17萬輛，新能源汽車跌6%。收報2.54元，跌0.39%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊最快12月中旬營運，到新加坡推廣拓海外市場。收報2.88元，跌1.71%。

澳門博彩業換錢黨刑事化相關法案料今個月盡快通過。

新濠國際發展（0200）收報5.13元，跌0.58%。

美高梅中國（2282）收報10.84元，跌2.69%。

澳博（0880）收報2.88元，跌1.71%。

永利澳門（1128）收報6.39元，跌5.33%。

銀河娛樂（0027）收報37.55元，跌3.72%。

金沙中國（1928）收報19.08元，跌4.12%。

美高梅中國（2282）：內地刺激經濟措施對澳門有相關性， 對明年寄予厚望。收報10.84元，跌2.69%。

京東（9618）下周一啟動雙11活動，京東服飾可「買一試三」。收報168.2元，升0.66%。

中銀航空租賃（2588）機隊按季增加13架至693架，430架自有機利用率99%。收報63.6元，升1.76%。

迅銷（6288）料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長，大中華區料開60間門店。創上市新高，見28.05元，收報27.5元，升5.77%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.36元，升0.58%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件，車載鏡頭升12.7% 。收報53.65元，跌2.9%。

瑞安（0272）第三季銷售增2.7倍，融信中國9月銷售跌61%。收報0.77元，升4.05%。

丘鈦科技（1478）9月攝像頭模組銷售按年升8.1%至3387萬件。收報4.98元，跌6.04%。

安踏（2020）：第三季FILA零售錄低單位數跌幅。收報91.15元，跌8.94%。

中匯集團（0382）：內地家長學生關注就業率，願意多付增值提高辦爭力。收報2.44元，跌3.94%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見5.58元，收報5.57元，升13.67%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.05元，收報4.92元，升3.8%；FAST RETAIL-DRS（6288）創上市新高，見28.05元，收報27.5元，升5.77%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1328.5元，收報1328.5元，升0.42%；數碼通電訊（0315）創52周高，見4.36元，收報4.26元，升0.71%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.34元，收報1.2元，升53.85%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，升0.59%；常達控股（1433）創52周高，見0.054元，收報0.052元，無升跌；力鴻檢驗（1586）創52周高，見1.8元，收報1.77元，跌1.12%；河北建設（1727）創52周高，見0.77元，收報0.7元，升9.38%；南旋控股（1982）創52周高，見0.83元，收報0.81元，升8%；超盈國際控股（2111）創52周高，見2.71元，收報2.7元，升3.45%；彼岸控股（2885）創52周高，見0.59元，收報0.465元，升1.09%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.165元，收報0.175元，跌11.17%；中國碳中和（1372）低見0.27元，收報0.295元，跌4.84%；銳信控股（1399）低見0.181元，收報0.181元，跌7.18%；眾誠能源（2337）低見2.09元，收報2.1元，跌3.67%；中天湖南集團（2433）低見0.141元，收報0.143元，跌4.03%；迪信通（6188）低見1.08元，收報1.08元，跌0.92%；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.1元，收報2.2元，跌1.79%；環球大通集團（8063）低見0.021元，收報0.027元，跌32.5%；奧傳思維控股（8091）低見0.021元，收報0.028元，升12%；十月稻田（9676）低見9元，收報9.11元，跌25.21%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；思派健康（0314）低見5.44元，收報5.58元，跌1.41%；天大藥業（0455）低見0.16元，收報0.16元，跌17.95%；首程控股（0697）低見1.1元，收報1.13元，跌0.88%；澳獅環球（1540）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.4元，收報0.4元，跌16.67%；嘉耀控股（1626）低見1.45元，收報1.45元，跌6.45%；象興國際（1732）低見0.099元，收報0.099元，跌2.94%；久融控股（2358）低見0.015元，收報0.015元，跌11.76%；巨騰國際（3336）低見0.97元，收報0.99元，跌1%。

異動股

上升異動股，包括，朝威控股（8059）收報0.023元，升64.29%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.34元，收報1.2元，升53.85%；積木集團（8187）收報0.39元，升50%；天平道合（8403）收報0.82元，升49.09%；志道國際（1220）收報0.079元，升46.3%；百德國際（2668）收報0.52元，升33.33%；建鵬控股（1722）收報0.074元，升32.14%；PERFECTECH INTL（0765）收報0.5元，升31.58%；盈滙企業控股（2195）收報0.146元，升31.53%；歐科雲鏈（1499）收報0.172元，升25.55%；新威國際（0058）收報0.37元，升23.33%。

下跌異動股，包括，環球大通集團（8063）創上市新低，見0.021元，收報0.027元，跌32.5%；匯森家居（2127）收報0.056元，跌27.27%；俊裕地基（1757）收報0.18元，跌26.53%；祖龍娛樂（9990）收報1.74元，跌26.27%；十月稻田（9676）創上市新低，見9元，收報9.11元，跌25.21%；腦洞科技（2203）收報0.222元，跌24.75%；中國金融投資管理（0605）收報1.36元，跌22.73%；普樂師集團控股（2486）收報6.09元，跌21.62%；南華金融（0619）收報0.265元，跌20.9%；昌利控股（8098）收報0.047元，跌20.34%；一元宇宙（1616）收報0.029元，跌19.44%。

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