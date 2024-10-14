彭博社報道，瑞銀首席中國經濟學家汪濤圍繞周六財政部發布會內容撰文，表示中國提高債務上限以置換地方政府債務、並利用地方政府債券資金購買未售出的房產的計劃，對市場來說是「非常重要的信心提振」，並有助於穩定經濟。
汪濤認為，新一輪地方債置換規模可能遠超2023-2024年，甚至可能與2015-2018年相當。2015-2018年上一輪大規模地方債置換規模超過12萬億元人民幣，2023-2024年又進行了一輪規模適中的置換（置換額度為2.2萬億元人民幣，但2023年實際發行專項再融資地方政府債券1.4萬億元人民幣）。
汪濤認為，如果地方政府專項債總量保持穩定，且20-30%的地方政府專項債可以用於房地產去庫存，則每年可能有8000億至1.2萬億元人民幣的新增資金支持用於去庫存。
汪濤認為，未來一年左右或向大型國有銀行注資可能至少1萬億元人民幣，實際資本重組規模取決於相關銀行的提案和全國人大最終批准規模。
汪濤預測，全國人大常委會可能於10月底召開會議，審查並批准政府的財政刺激計劃。此外，中央經濟工作會議預計在12月中到下旬召開，討論2025年的GDP增長目標和相關經濟政策。瑞銀屆時將根據公布的刺激規模和地產政策對其2024和2025年的經濟和地產預測做出調整。
其他報道
小紅書據報仍希望來港上市 惟掌握大量中國消費數據 IPO困難重重
澳新：刺激計劃不足以緩解通縮 PPI料續跌 維持今明兩年GDP預測