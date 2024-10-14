金管局將對《虛擬銀行的認可》指引進行修訂，以盡快落實使用新名稱「數字銀行」，英文則會易名為Digital Bank。

報告指，部分回應者偏好以「數碼銀行」為中文名稱，因為是「數碼」一詞在香港更被廣泛接受，而且更能表達「數碼」和「互聯網」的概念，而「數字」可能會被誤解為數值的意思。

金管局認為，「數字銀行」名稱與現時業界趨勢及政府政策的數字化用語接軌，同時亦可與傳統銀行現有的「數碼銀行服務（digital banking services）」有所區別，故認為以「數字銀行」為名適合。為免造成疑問，「虛擬銀行（Virtual Bank）」易名為「數字銀行（Digital Bank）」並不表示只有這類銀行才可以在香港提供數碼銀行服務。

眾安銀行歡迎虛銀易名諮詢結果

眾安銀行行政總裁姚文松回應，Ｖ金管局完成虛擬銀行易名諮詢，並樂見業界和公眾普遍認為以「數字銀行」為名，稱更能準確反映行業本質。該行相信，易名將有助消除公眾誤解，令公眾更清晰理解數字銀行的運作模式。

姚文松表示，該行已實現單月盈利，數字銀行業界最新公布的中期業績也表現不俗，存款保障亦剛提升至80萬元元，利好消息標誌數字銀行正朝著更好的盈利道路進發，業務模式是可持續的，同時為業界帶來更穩定和可靠的形象，進一步提升數字銀行的競爭力和公眾信心。

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