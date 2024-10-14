moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局：公眾普遍支持「虛擬銀行」易名為「數字銀行」

金管局發表有關「虛擬銀行」易名建議的公眾諮詢總結，期內總共收到26份意見書，包括來自業界或專業組織、虛擬銀行及市民。回應者普遍支持易名建議，當中大部分亦同意使用建議的新名稱「數字銀行」。

 金管局將對《虛擬銀行的認可》指引進行修訂，以盡快落實使用新名稱「數字銀行」，英文則會易名為Digital Bank。

報告指，部分回應者偏好以「數碼銀行」為中文名稱，因為是「數碼」一詞在香港更被廣泛接受，而且更能表達「數碼」和「互聯網」的概念，而「數字」可能會被誤解為數值的意思。

金管局認為，「數字銀行」名稱與現時業界趨勢及政府政策的數字化用語接軌，同時亦可與傳統銀行現有的「數碼銀行服務（digital banking services）」有所區別，故認為以「數字銀行」為名適合。為免造成疑問，「虛擬銀行（Virtual Bank）」易名為「數字銀行（Digital Bank）」並不表示只有這類銀行才可以在香港提供數碼銀行服務。

眾安銀行歡迎虛銀易名諮詢結果

眾安銀行行政總裁姚文松回應，Ｖ金管局完成虛擬銀行易名諮詢，並樂見業界和公眾普遍認為以「數字銀行」為名，稱更能準確反映行業本質。該行相信，易名將有助消除公眾誤解，令公眾更清晰理解數字銀行的運作模式。

姚文松表示，該行已實現單月盈利，數字銀行業界最新公布的中期業績也表現不俗，存款保障亦剛提升至80萬元元，利好消息標誌數字銀行正朝著更好的盈利道路進發，業務模式是可持續的，同時為業界帶來更穩定和可靠的形象，進一步提升數字銀行的競爭力和公眾信心。

其他報道

惠譽：若特朗普再當選美國總統 中國、韓國等亞太區經濟體或受影響

內地1至9月人民幣計價出口增6.2%

極兔速遞國內首個自建智慧供應鏈產業園正式啟用

瑞穗：內地不急於透露財政刺激細節 讓股市降溫

七牛智能據報近下限定價

半日沽空金額減0.53% 南方恒生科技沽空增22%

瑞銀汪濤：財政部政策有助穩定經濟

中遠海運：黃天祐辭任執董及董事副總經理

恒指半日跌87點 科指跌1.6% 安踏跌8.9%

滬深三大指數半日向上 滬指升1.7%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日