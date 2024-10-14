恒指今早低開23點，高位升96點，低位跌558點，高低波幅655點。上升股份比例為22.33%，下跌為49.5%，無升跌為28.16%。

恒指收市跌159點或0.75%，報21092點，大市成交金額2770億元，較上日減少14.83%，是10月4日2615.26億元成交後最少；國指跌40點或0.54%，報7579點。恒生科技指數收報4668點，跌1.43%。

藍籌股成交金額1302.71億元，佔大市成交47.02%；科指成份股成交金額708.42億元，佔大市成交25.57%；國指成份股成交金額1145.13億元，佔大市成交41.34%。

24隻雙櫃台股，總成交1.92億元人民幣，相當於約2.11億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.2%，至119.33億元，佔大市成交4.3%。牛熊證成交金額46.51億元，減少64.48%；窩輪成交金額72.82億元，增加23.27%。

藍籌31隻升，49隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升5.84%，收報27.2元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌8.69%，收報91.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報26.65元，升4.51%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報17.06元，跌8.18%。

恒指續低於10天線(21606.88點)。科指續低於10天線(4869.52點)。

北水南下合計淨流入121.7億元，較上日增加15.28%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入227.27億元。連續2日淨流入，對上一次連續2日淨流入是2024年10月8日。

午後消息股表現

極兔速遞（1519）國內首個自建智慧供應鏈產業園正式啟用。收報6.27元，跌2.49%。

中遠海運（1199）：黃天祐辭任執董及董事副總經理。收報4.78元，跌0.62%。

今早及隔晚消息股表現

腦洞科技（2203）約320萬美元購入14.3萬股貝殼ADR。收報0.44元，升49.15%。

貝殼（2423）收報58.2元，升3.19%。

中國外運（0598）：控股股東擬增持A股 最多5億人民幣。收報4.08元，升2.77%。

世茂（0813）：9月銷售增45% 均價跌2.8%。收報1.6元，跌6.98%。

361度（1361）第三季主品牌零售額增約10%。收報4.23元，跌4.08%。

康方生物（9926）折讓半成配股集資逾19億。收報64.5元，無升跌。

中手游（0302）配股集資逾9500萬。收報0.9元，跌1.1%。

比亞迪（1211）副總裁李柯：德國首推車款料售價約21萬元起。收報288元，跌3.61%。

9月內地新能源汽車銷量升42%。

吉利（0175）收報12.76元，跌0.93%。

比亞迪（1211）收報288元，跌3.61%。

小鵬（9868）收報47.75元，跌5.63%。

理想（2015）收報105.9元，跌1.03%。

蔚來（9866）收報47元，跌3.49%。

零跑（9863）收報32.4元，跌0.61%。

恒大汽車（0708）收報0.37元，升4.23%。

內銀10月25日下調存量房貸息，統一調整至LPR減30點子。

建行（0939）收報6.15元，升2.33%。

農行（1288）收報3.9元，升3.45%。

工行（1398）收報4.83元，升3.43%。

交行（3328）收報6.03元，升1.69%。

中行（3988）收報3.84元，升2.4%。

招行（3968）收報40.75元，升2.26%。

財政部：擬一次性增大額地方債置換，地方專項債可購存量房。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.68元，升5.52%。

龍湖（0960）收報13.5元，升0.9%。

華潤置地（1109）收報27.2元，升5.84%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.55元，升3.77%。

綠城中國（3900）收報9.15元，升5.66%。

寶龍地產（1238）收報0.66元，無升跌。

萬科（2202）收報7.18元，跌1.78%。

融創（1918）收報2.5元，跌5.3%。

禹洲（1628）收報0.16元，跌1.84%。

佳兆業（1638）收報0.295元，跌4.84%。

新城發展（1030）收報2.38元，升1.28%。

龍光地產（3380）收報0.92元，跌3.16%。

世茂集團（0813）收報1.6元，跌6.98%。

雅居樂（3383）收報1.03元，跌7.21%。

時代中國（1233）收報0.46元，跌7.07%。

奧園（3883）收報0.415元，跌1.19%。

旭輝（0884）收報0.435元，升1.16%。

富力（2777）收報1.68元，跌4.55%。

融信中國（3301）收報0.5元，跌21.88%。

中金（3908）：因保薦業務未勤勉盡責被中證監立案。收報14.06元，跌4.09%。

中信証券（6030）、中金據報已上報互換便利方案。收報20.2元，跌3.81%。

通天酒業（0389）股東順途提出罷免主席在內8董事。停牌。

正乾金融（1152）被承兌票據持有人發法定償債書追討2000萬，恐交叉違約。收報0.078元，跌12.36%。

震雄（0057）新系列多物料注塑機供應比亞迪。收報1.48元，跌0.67%。

遠展（0035）旗下啟德帝盛酒店開幕，成在港第10間酒店。收報1.15元，跌1.71%。

麗國（0191）料全年虧損擴大至最多22.8億，旗下麗展（0488）蝕38.6億。收報0.7元，升2.94%。

友邦（1299）香港新增為高淨值客戶轉介設立家族辦公室服務。收報66.05元，跌1.56%。

交個朋友（1450）第三季GMV升18%至29億人幣。收報1.16元，跌1.69%。

吉利汽車（0175）：暢旺銷情有望延續至10月，極氪未有赴港上市計劃。收報12.76元，跌0.93%。

東風汽車（0489）9月銷量跌16%至17萬輛，新能源汽車跌6%。收報2.53元，跌0.78%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊最快12月中旬營運，到新加坡推廣拓海外市場。收報2.87元，跌2.05%。

澳門博彩業換錢黨刑事化相關法案料今個月盡快通過。

新濠國際發展（0200）收報5.2元，升0.78%。

美高梅中國（2282）收報10.86元，跌2.51%。

澳博（0880）收報2.87元，跌2.05%。

永利澳門（1128）收報6.45元，跌4.44%。

銀河娛樂（0027）收報37.3元，跌4.36%。

金沙中國（1928）收報19.2元，跌3.52%。

美高梅中國（2282）：內地刺激經濟措施對澳門有相關性， 對明年寄予厚望。收報10.86元，跌2.51%。

京東（9618）下周一啟動雙11活動，京東服飾可「買一試三」。收報168.7元，升0.96%。

中銀航空租賃（2588）機隊按季增加13架至693架，430架自有機利用率99%。收報62.9元，升0.64%。

迅銷（6288）料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長，大中華區料開60間門店。創上市新高，見28.45元，收報28.4元，升9.23%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.4元，升0.97%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件，車載鏡頭升12.7% 。收報53.3元，跌3.53%。

瑞安（0272）第三季銷售增2.7倍，融信中國9月銷售跌61%。收報0.74元，無升跌。

丘鈦科技（1478）9月攝像頭模組銷售按年升8.1%至3387萬件。收報5.05元，跌4.72%。

安踏（2020）：第三季FILA零售錄低單位數跌幅。收報91.4元，跌8.69%。

中匯集團（0382）：內地家長學生關注就業率，願意多付增值提高辦爭力。收報2.42元，跌4.72%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見5.58元，收報5.34元，升8.98%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.05元，收報4.85元，升2.32%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.37元，收報1.28元，跌0.78%；FAST RETAIL-DRS（6288）創上市新高，見28.45元，收報28.4元，升9.23%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見9.51元，收報9.51元，升0.53%；GHW INTL（9933）創上市新高，見5.79元，收報5.59元，升3.52%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1329.5元，收報1329.5元，升0.49%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1152.4元，收報1152.4元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.25元，收報565.25元，升0.03%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見57.26元，收報57.26元，升1.74%；新威國際（0058）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升56.67%；鈞濠集團（0115）創52周高，見6.4元，收報6.4元，無升跌；數碼通電訊（0315）創52周高，見4.36元，收報4.27元，升0.95%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.59元，收報1.32元，升69.23%；卡森國際（0496）創52周高，見0.345元，收報0.31元，升3.33%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，升0.59%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.34元，無升跌；常達控股（1433）創52周高，見0.054元，收報0.052元，無升跌；力鴻檢驗（1586）創52周高，見1.8元，收報1.75元，跌2.23%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.165元，收報0.18元，跌8.63%；中國水業集團（1129）低見0.072元，收報0.079元，跌1.25%；中國碳中和（1372）低見0.27元，收報0.295元，跌4.84%；銳信控股（1399）低見0.181元，收報0.193元，跌1.03%；福森藥業（1652）低見0.75元，收報0.91元，跌5.21%；眾誠能源（2337）低見2.07元，收報2.07元，跌5.05%；中天湖南集團（2433）低見0.137元，收報0.137元，跌8.05%；迪信通（6188）低見1.08元，收報1.09元，無升跌；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.1元，收報2.24元，無升跌；駿高控股（8035）低見0.065元，收報0.07元，跌17.65%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.46元，收報0.485元，跌4.9%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；思派健康（0314）低見5.33元，收報5.33元，跌5.83%；天大藥業（0455）低見0.16元，收報0.189元，跌3.08%；首程控股（0697）低見1.1元，收報1.12元，跌1.75%；金石資本集團（1160）低見0.216元，收報0.216元，無升跌；皇朝家居（1198）低見0.305元，收報0.335元，跌11.84%；澳獅環球（1540）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.4元，收報0.5元，升4.17%；大森控股（1580）低見0.101元，收報0.105元，跌7.08%。

異動股

上升異動股，包括，僑雄國際（0381）創52周高，見1.59元，收報1.32元，升69.23%；新威國際（0058）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升56.67%；天平道合（8403）收報0.83元，升50.91%；腦洞科技（2203）收報0.44元，升49.15%；百德國際（2668）收報0.56元，升43.59%；志道國際（1220）收報0.077元，升42.59%；中國天億福（8196）收報0.106元，升41.33%；建鵬控股（1722）收報0.074元，升32.14%；萬馬控股（6928）收報0.17元，升27.82%；環球數碼創意（8271）收報0.085元，升26.87%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.094元，升25.33%。

下跌異動股，包括，十月稻田（9676）創上市新低，見7.79元，收報8.05元，跌33.91%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.021元，收報0.027元，跌32.5%；汽車街（2443）收報6.63元，跌27.54%；匯森家居（2127）收報0.056元，跌27.27%；昌利控股（8098）收報0.043元，跌27.12%；中國金融投資管理（0605）收報1.29元，跌26.7%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.047元，跌26.56%；俊裕地基（1757）收報0.18元，跌26.53%；普樂師集團控股（2486）收報5.82元，跌25.1%；祖龍娛樂（9990）收報1.77元，跌25%；世大控股（8003）收報0.121元，跌23.42%。

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