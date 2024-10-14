星展香港公布《亞洲增長、拓展及挑戰展望調查及對2024年香港施政報告期望》調查，當中有四成本港受訪中小企，希望港府優先協助品牌推廣；39%受訪者昐政府在科技發展給予支援，包括提供專業知識及相關諮詢渠道；35%受訪者盼政府協助解決財政和資金需求；34%則希望提供商業配對及建立網絡機會。
中小企拓展業務方面，有86%香港受訪中小企積極規劃或正在拓展亞洲市場，當中有34%選擇開拓大灣區城市。而非大灣區的內地城市和新加坡，分別有23%及20%；另有89%大灣區其他城市的受訪中小企，積極規劃或正在拓展亞洲市場，當中有三成選擇香港為首選的業務擴展據點，新加坡則有22%。
香港和大灣區其他城市之中小企均認為亞洲市場提供的機會，包括供應鏈優勢、降低營運成本、和進入新目標市場的龐大消費群。
至於中小企擴展業務的挑戰方面，。法律、稅務及合規問題，為兩地受訪企業最頭痛的問題，分別有42%大灣區其他城市及38%本地受訪企業視此為主要關注點。
星展香港是次調查訪問了200名香港及大灣區其他城市之企業持有人及決策者，旨在了解中小企業於亞洲市場的拓展計劃與機遇，以及其對《2024年施政報告》的展望。
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