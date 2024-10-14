出口增2.4點，是4月後新低，當月增1.2%。進口増0.3%，是6月後新低，當月跌2.4%。

按人民幣計價，出口增1.6%，低過上月的增8.4%；進口跌0.5%，低過上月的無升跌。貿易順差5826.2億，低過上月的6493.4億。

出口增1.6%，是3月後新低，當月跌4.2%。進口跌0.5%，是6月後新低，當月跌0.6%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，9月出口增速放緩，跟9月極端天氣有一定關係。9月兩次颱風接連在長三角地區登陸，歷史數據也顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口滯後。

海關總署副署長王令浚稱，當前中國面臨的內外部環境更加錯綜複雜，中國外貿發展面臨一些挑戰，全球貿易保護加劇，主要市場增長動能弱、債務負擔重，不確定、不穩定因素增多。王令浚稱有的國家一方面對中國貿易順差指手劃腳，一方面卻又不斷加嚴管制措施，限制對中國出口，令人費解。

其他報道

恒指收市跌159點 科指跌1.4% 北水淨流入半年最多

金管局：公眾普遍支持「虛擬銀行」易名為「數字銀行」

調查：四成受訪中小企冀施政報告可提供品牌推廣支援

惠譽：若特朗普再當選美國總統 中國、韓國等亞太區經濟體或受影響

內地1至9月人民幣計價出口增6.2%

極兔速遞國內首個自建智慧供應鏈產業園正式啟用

瑞穗：內地不急於透露財政刺激細節 讓股市降溫

七牛智能據報近下限定價

半日沽空金額減0.53% 南方恒生科技沽空增22%