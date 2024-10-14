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內地9月美元計出口降至增2.4% 遜預期 發言人：與極端天氣有關

中國9月以美元計價出口按年增長2.4%，低過上月的8.7%，及低過市場預期的增6%；進口按年增長0.3%，同樣少過上月的0.5%，及市場預期的增0.8%。貿易順差817.1億美元，低過上月的910.2億美元，及市場預期的905億美元。

出口增2.4點，是4月後新低，當月增1.2%。進口増0.3%，是6月後新低，當月跌2.4%。

按人民幣計價，出口增1.6%，低過上月的增8.4%；進口跌0.5%，低過上月的無升跌。貿易順差5826.2億，低過上月的6493.4億。

出口增1.6%，是3月後新低，當月跌4.2%。進口跌0.5%，是6月後新低，當月跌0.6%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，9月出口增速放緩，跟9月極端天氣有一定關係。9月兩次颱風接連在長三角地區登陸，歷史數據也顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口滯後。

海關總署副署長王令浚稱，當前中國面臨的內外部環境更加錯綜複雜，中國外貿發展面臨一些挑戰，全球貿易保護加劇，主要市場增長動能弱、債務負擔重，不確定、不穩定因素增多。王令浚稱有的國家一方面對中國貿易順差指手劃腳，一方面卻又不斷加嚴管制措施，限制對中國出口，令人費解。

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