財政司司長陳茂波表示，於黃天祐帶領下，會財局順利進行對會計及審計業規管制度的改革，讓香港的規管制度與國際發展更趨一致，期望在他的領導下，證監會將繼續貫徹監管者和市場發展促進者的雙角色，確保本港證券及期貨市場公平、透明和有序運作。

雷添良表示，黃天祐資本市場的發展及監管方面擁有豐富知識和經驗，他曾出任證監會非執行董事及前投資者教育中心主席，對證監會的政策目標、策略重點和營運瞭如指掌。雷添良續指，黃天祐現為會財局主席，證監會與該局一直緊密合作，共同維持本港資本市場的質素和廉潔穩健，以及維護香港作為國際金融中心的聲譽。

黃天祐曾於2012年至2018年擔任證監會非執行董事，亦於2007年至2013年擔任香港聯交所上市委員會委員，另亦於2017年至2018年期間擔任投資者教育中心（現稱投委會）主席。

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