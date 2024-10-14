瑞銀認為，是次政策財政基調積極的，加上9月24日公布的進取貨幣寬鬆政策，認為反映了內地政策有大幅改變（policy game changer），可支持內地及後多年經濟增長。財政部記者會後，瑞銀對整體財政方案預期提升至4至5萬億元，高於市場預期的2萬億元，明年及以後的中央政府財政赤字和債務或進一步提升，未來數年財政刺激可會達10萬億元。若寬鬆計畫全面落實，將可緩解經濟下行壓力，有助於2025至2026年GDP實現約5%增長。

瑞銀預期，具體政策規模金額會在10月底人大常委會議後公布，由於股市仍然對政策高度敏，市場料會持續波動。由於投資者已在上周六記者會前建倉，瑞銀預計隨著市場重新評估政策承諾，未來幾天股市波動將會加劇。從過去三周的市場走勢來看，投資者對任何政策訊號都保持高度敏感，並隨時準備迅速採取應對措施。如果北京的財政方案未能達到預期，或者政策制定者在未來幾週內保持沉默，或會再度打擊股市。除了內地刺激措施之外，瑞銀指也有美國總統大選、全球貿易關稅和潛在的技術管制等風險因素。

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