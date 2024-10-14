前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元（人民幣，下同），少於市場預期的16.37萬億元。9月末，廣義貨幣（M2）餘額309.48萬億元，按年增長6.8%，多於市場預期的6.4％，狹義貨幣（M1）餘額62.82萬億元，按年下降7.4%，跌幅亦少於市場預期的7.2%。