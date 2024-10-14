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首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元 低於預期

前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元（人民幣，下同），少於市場預期的16.37萬億元。9月末，廣義貨幣（M2）餘額309.48萬億元，按年增長6.8%，多於市場預期的6.4％，狹義貨幣（M1）餘額62.82萬億元，按年下降7.4%，跌幅亦少於市場預期的7.2%。

前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.94萬億元，其中，短期貸款增加4024億元，中長期貸款增加1.54萬億元；企業單位貸款增加13.46萬億元，其中，短期貸款增加2.83萬億元，中長期貸款增加9.66萬億元，票據融資增加8283億元；非銀行業金融機構貸款增加1887億元。

今年前三季，社會融資規模增量累計為25.66萬億元，多於市場預期的25.48萬億元，比上年同期少3.68萬億元。對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.39萬億元，按年少增4.13萬億元。

今年首9個月，委托貸款減少155億元，按年多減1212億元；信托貸款增加3562億元，按年多增2923億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1476億元，按年多減3893億元；企業債券凈融資1.59萬億元，按年少545億元；政府債券凈融資7.18萬億元，按年多1.22萬億元；非金融企業境內股票融資1705億元，按年少5039億元。

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