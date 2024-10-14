華潤醫藥（3320）旗下健康連鎖店華潤堂早前公布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，決定於11月8日關閉香港全線分店。市傳華潤創業有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee），民建聯副秘書長、Pacific Coffee董事及副總經理葉文斌澄清，公司運作正常，業務沒有危機，今年會繼續開新分店。
他表示，Pacific Coffee是本港第二大連鎖店咖啡店，暫約有130間分店，今年會繼續開新分店。他強調，對香港前景有信心，華潤是「強大的後盾」。
對於有不同咖啡店來港發展，葉文斌認為，市場有競爭屬好事。他又提到，Pacific Coffee亦會陸續發展不同業務，包括設立寵物主題分店、提供晚餐餐牌等。
至於華潤堂結業，葉文斌認為，華潤堂面對外在經濟環境困難，結業是正常的業務操作。
此前有內媒報道，華潤創業集團有意出售Pacific Coffee，買方為手打檸檬茶品牌檸季，料交易金額約3億至5億元人民幣。有接近華潤集團的人士則指，沒有從集團內部聽聞相關消息。
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