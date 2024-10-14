按產品零售額計算，「怡寶」品牌飲用純淨水產品在去年的市場份額高達32.7%，約為第二名的四倍。現時華潤飲料由華潤集團持股六成，若其落實上市，將成為華潤在港第9間上市公司。華潤飲料旗下經營13個品牌的產品組合，除了「怡寶」，還有茶飲料產品「至本清潤」、果汁類飲料產品「蜜水系列」等。

華潤飲料去年收入135億元（人民幣‧下同），按年升7%；純利達到13.3億元，增長34.5%；毛利率44.7%，按年多3個百分點。截至今年4月底，其毛利率進一步上升至47.1%。是次上市集資所得，將用於擴展及優化廠房、加速銷售渠道擴張、增強產品研發能力，及進行數字化升級等。

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