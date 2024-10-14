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京東CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員

京東（9618）行政總裁許冉於「京東11.11又便宜又好」發布會表示，於當前電商激烈的市場競爭中，行業內依然存在「惡性内捲」及劣幣驅逐良幣的現象。她續指，京東將於未來3年招募至少1萬名採銷員，於世界各地尋貨源，為用戶帶回更多價廉物美的好產品，同時亦讓品牌商家「賣的火爆」。

京東表示，截至今年第一季，京東第三方商家數量已突破百萬，而於第二季新增的商家數量按季升逾四成。而過去一年間，參與京東百億補貼的商品數量按年升超過4倍，而京東持續加碼低價舉措，特別針對於服飾和美妝品類別加大投入。

「京東11.11」將於今晚8時現貨開賣，京東表示今年雙十一進一步強化服務，預計於「京東11.11」高潮期，透過滿59元（人民幣，下同）包郵、免費上門退換及價保等僅服務，每天就為用戶節省近1億元。另預計今年雙十一將幫助「日銷破萬元」的小微商家數量按年增長逾2倍，讓銷售超500萬的商家數量按年增長五成。

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