信佳國際（0912）今年再度參加香港秋季電子產品展，在今次展覽中，信佳和城大實習生共同研發的PETANK寵物智能保姆亦亮相。該集團指，使用多年寵物業務積累的數據，訓練出內部的AI寵物辨識模型，再配合激光測距儀繪畫地圖，共同打造出該產品。PETANK可根據地圖導航在屋內行走尋找寵物，並實時用同步鏡頭顯示到主人手機上。當寵物在危險地方時，其會發出提醒音吸引寵物注意。
該集團又指，其在原始設計製造（ODM）系列產品方面，展示新一代混合模擬調音器，其具有超高靈活性，可配置4到32個輸入通道，適配多種音頻設置。去年亮相的音頻和視頻串流介面一體化解決方案Stream Desk，則於今年再度回歸。其可做到同時串流音頻和視頻、具有4K畫中畫功能，適用於包括播客和遊戲串流等在內的大多數專業串流場景。
信佳續稱，將積極與潛在合作伙伴互動，冀日後為客戶提供更多創新及高質量的產品。該股今日收報1.29元，升0.78%。
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