文章日期：2024年10月14日 18:40
中信銀行（國際）表示，是次銀債累計認購金額較上一批銀債升逾15%，當中信銀國際客戶平均認購金額為26萬元，認購人數及平均認購金額均錄得增長，另接獲多單100萬元的大額認購。
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