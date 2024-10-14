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銀色債券2024｜信銀國際：今年認購金額較上批升逾15% 人均認購26萬元

中信銀行（國際）表示，是次銀債累計認購金額較上一批銀債升逾15%，當中信銀國際客戶平均認購金額為26萬元，認購人數及平均認購金額均錄得增長，另接獲多單100萬元的大額認購。