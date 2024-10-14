Argyle Street Management（ASM）申報，在10月8日於市場內增持SPAC公司Acquila Acquisition（7836），每股平均價9.4元，增持52.5萬股，佔當日總成交63萬股中超過83%。ASM完成增持後，其在Acquila的持股首次超過5%，由原先的4.62%，增至5.14%。
Acquila去年下半年公布，推進與找鋼網合併，並讓後者借殼上市，但是經過一段時間，該公司需要重新提交上市申請，更新資料。該公司由招銀國際資產管理團隊發起。ASM近期著看跟進同系公司招商中國基金（0133），提出要求回購及作出更多分派。
SPAC公司向來在港股市場無甚交投，Acquila由2022年上市至今只有50日錄得股份成交。Acquila今日股價收報9.4元，無交投及無升跌。
其他報道
銀色債券2024｜信銀國際：今年認購金額較上批升逾15% 人均認購26萬元
銀色債券2024｜中銀：銀債認購金額創新高 客戶平均認購約22手
華潤旗下Pacific Coffee：沒有業務危機 今年續開新分店
銀色債券2024｜匯豐：整體認購人數及金額下跌 惟平均認購金額微升
內地9月美元計出口降至增2.4% 遜預期 發言人：與極端天氣有關
惠譽：若特朗普再當選美國總統 中國、韓國等亞太區經濟體或受影響