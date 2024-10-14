Argyle Street Management（ASM）申報，在10月8日於市場內增持SPAC公司Acquila Acquisition（7836），每股平均價9.4元，增持52.5萬股，佔當日總成交63萬股中超過83%。ASM完成增持後，其在Acquila的持股首次超過5%，由原先的4.62%，增至5.14%。