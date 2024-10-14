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ASM首次申報增持SAPC公司Acquila至逾5%股權

Argyle Street Management（ASM）申報，在10月8日於市場內增持SPAC公司Acquila Acquisition（7836），每股平均價9.4元，增持52.5萬股，佔當日總成交63萬股中超過83%。ASM完成增持後，其在Acquila的持股首次超過5%，由原先的4.62%，增至5.14%。

Acquila去年下半年公布，推進與找鋼網合併，並讓後者借殼上市，但是經過一段時間，該公司需要重新提交上市申請，更新資料。該公司由招銀國際資產管理團隊發起。ASM近期著看跟進同系公司招商中國基金（0133），提出要求回購及作出更多分派。

SPAC公司向來在港股市場無甚交投，Acquila由2022年上市至今只有50日錄得股份成交。Acquila今日股價收報9.4元，無交投及無升跌。

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