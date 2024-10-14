ASMPT（0522）近期屢傳被收購，該集團今日首次公布，其不時接獲獨立第三方的初步建議，董事會最近接獲一獨立第三方一份關於其可能私有化的非約束性初步接洽。其指出，有關討論仍處於初期階段。於本今日為止，其尚未與潛在要約人就任何要約達成任何協議。
ASMPT指，目前尚不確定該初步非約束性接洽是否會促成就與有關股份提出的要約。根據證監會最新的收購合併要約期更新及最新交易披露，則未見有與ASMPT相關的個案上載。
市場較早前傳出，私募基金KKR擬對ASMPT提出收購，並擬將其私有化。
ASMPT今日股價收報91.75元，跌1.13%。市場較早前傳出，私募基金KKR擬對ASMPT提出收購，並擬將其私有化。
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