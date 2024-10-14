ASMPT指，目前尚不確定該初步非約束性接洽是否會促成就與有關股份提出的要約。根據證監會最新的收購合併要約期更新及最新交易披露，則未見有與ASMPT相關的個案上載。

市場較早前傳出，私募基金KKR擬對ASMPT提出收購，並擬將其私有化。

ASMPT今日股價收報91.75元，跌1.13%。市場較早前傳出，私募基金KKR擬對ASMPT提出收購，並擬將其私有化。

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