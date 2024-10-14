該公司解釋，今年首三季盈利得以增長，主要由於公司強化戰略引領作用發揮，突出強化生產組織，持續優化生產佈局，加強技術管理和科技創新，提高生產作業率、資 源利用率；持續深化降本增效，通過科技創新、工藝優化、資產盤活、集中採購、政 策創效等方式，提升精細化管理水平，提高經營效率，穩定生產成本；同時，2024年首三季黃金價格持續上行以及併購山金國際（原名「銀泰黃金」）也推動公司利潤上漲。

其他報道

銀色債券2024｜耀才客戶人均認購20至25手 總金額6.2億與去年相若

ASMPT：最近接獲第三方初步接洽私有化

ASM首次申報增持SAPC公司Acquila至逾5%股權

銀色債券2024｜信銀國際：今年認購金額較上批升逾15% 人均認購26萬元

信佳：在秋季電子展推寵物智能保姆

銀色債券2024｜中銀：銀債認購金額創新高 客戶平均認購約22手

京東CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員

華潤飲料明招股集資約50億 每手入場費逾2929元

華潤旗下Pacific Coffee：沒有業務危機 今年續開新分店

施銘倫沽售太古B套現104萬 累計17日減持套現3270萬

地平線香港IPO 基石投資者據報包括阿里、百度等

首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元 低於預期

瑞銀：市場等待財政政策具體規模 股市波動將加劇

銀色債券2024｜匯豐：整體認購人數及金額下跌 惟平均認購金額微升

澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億 按年大增45%

會財局主席黃天祐獲任命證監會主席 接替雷添良

全日沽空金額減7% 南方恒生科技沽空增36%

內地9月美元計出口降至增2.4% 遜預期 發言人：與極端天氣有關

恒指收市跌159點 科指跌1.4% 北水淨流入半年最多

金管局：公眾普遍支持「虛擬銀行」易名為「數字銀行」

調查：四成受訪中小企冀施政報告可提供品牌推廣支援

惠譽：若特朗普再當選美國總統 中國、韓國等亞太區經濟體或受影響