山東黃金（1787）發盈喜，料今年首三季盈利為18.5億元至幣22.5億元（人民幣，下同），較去年同期增37.52%至67.26%。 而期內扣除非經常性損益後的盈利料介乎18.77億元至22.77億 元，按年上升46.68%至77.93%。
該公司解釋，今年首三季盈利得以增長，主要由於公司強化戰略引領作用發揮，突出強化生產組織，持續優化生產佈局，加強技術管理和科技創新，提高生產作業率、資 源利用率；持續深化降本增效，通過科技創新、工藝優化、資產盤活、集中採購、政 策創效等方式，提升精細化管理水平，提高經營效率，穩定生產成本；同時，2024年首三季黃金價格持續上行以及併購山金國際（原名「銀泰黃金」）也推動公司利潤上漲。
其他報道
銀色債券2024｜耀才客戶人均認購20至25手 總金額6.2億與去年相若
銀色債券2024｜信銀國際：今年認購金額較上批升逾15% 人均認購26萬元
銀色債券2024｜中銀：銀債認購金額創新高 客戶平均認購約22手
華潤旗下Pacific Coffee：沒有業務危機 今年續開新分店
銀色債券2024｜匯豐：整體認購人數及金額下跌 惟平均認購金額微升
內地9月美元計出口降至增2.4% 遜預期 發言人：與極端天氣有關