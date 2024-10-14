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調查：大灣區營商景氣於上季回軟 惟對前景預期有改善

渣打銀行與貿發局公布2024年第三季渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）顯示，營商活動的「預期」指數連續兩個季度上升，由上季的54.8升至55.2，反映市場情緒持續錄得輕微改善。營商活動的「現狀指數」則由第二季的54.1降至50.6，顯示經濟勢頭經歷充滿挑戰的上半年後有所減弱。

城市表現方面，香港及東莞的「現狀」及「預期」的子指數同時有改善。其中，香港更錄得最高的「預期指數」，由第二季的49.7升至最新的58.8，升幅冠絕11個粵港澳大灣區城市，而「現狀指數」則微升0.2個百分點至47.3。至於其餘5個城市的「預期」子指數則全數處於50的中性線以上。

即使減息周期有利營商環境，但在不同風險因素困擾下，市場前景仍然挑戰重重。60%受訪者認為，分別有外部及內部風險在未來12個月內對其整體業務構成重大挑戰，其中「較高通脹及利率」（47%）、「中國經濟增⻑再次放緩」（46%）、「針對中國原產產品的貿易關稅和制裁」（42%）成為三大關注風險。隨著美國聯儲局在 9 ⽉份大幅減息，或有助紓緩大灣區企業的關注，並可能抵銷臨近美國總統大選前持續的貿易和地緣政治風險。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，調查結果呼應中國8月經濟數據，反映在需求低迷和持續出現惡劣天氣情況下，國內工業生產、零售銷售和固定資產投資的增速均低於預期。值得留意的是，中國在9月底推出多項較預期強勁的刺激經濟措施，以及美國聯儲局展開新一輪減息周期，惟相關利好因素未及反映在第三季調查結果。但自中央公布相關措施後，本地投資市場氣氛及交投明顯好轉，相信短期內將有助提振大灣區企業的營商信心。

渣打與貿發局合作每季訪問逾1,000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技⾏業，並根據所收集的數據編制出指數。

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