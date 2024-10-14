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新創建售Hyva集團料淨套現12.2億

新創建（0659）公布，擬向獨立第三方德國從事商用車安全關鍵系統的上市公司JOST Werke SE之附屬機構，出售從事液壓裝卸系統部件商Hyva集團的間接一半股權連同負債。是次建議出售項目的企業價值為4.25億美元，新創建料出售Hyva集團套現所得淨額約1.56億美元，相當於12.2億港元。

該集團指，完成交易後，不再持有Hyva集團任何權益。其料將Hyva權益重新分類為持作出售後分佔一次性重新計量虧損，按2024年度止綜合收益表的影響，合理估算價值為約4.4億港元。其認為，是次出售事項符合優化其業務組合及為其股東創造價值的策略。新創建股價今日收報7.82元，跌0.89%。

新創建集團聯席行政總裁何智恒表示：「自2018年以來，集團一直在努力優化其業務組合， 而這發展策略讓我們在充滿挑戰的市場環境中，整體表現仍能取得令人鼓舞的成果。是次建 議出售能夠表現出我們進一步為股東釋放資產價值的努力。與此同時，我們期待著Hyva集團與JOST開展的新一頁，相信他們將繼續在全球製造業中創造更大的協同效應。」 集團首席營運及財務總監林戰補充：「新創建集團財務狀況一直穩健，是次建議出售 事項將進一步提升我們的財政實力。同時，我們將繼續努力優化營運，並把ESG元素融入到 我們的業務框架當中。」 。

JOST Werke SE同時在德國公布，是次透過現金及債務融資3.62億歐元（31.04億港元）總代價，收購Hyva集團，有助帶動其備考前銷售18億歐元及除息稅前盈利1.75億歐元。是次收購的企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利倍數為6.7倍。該集團預期，今次交易會於明年初完成。