美埃及捷芯隆主席等人的換股交易，非向所有股東提出，因此按例需要獲得證監會執行人員同意，該會授出同意的大前提是，是需要獲得股東特別大會獨立股東投票通過。因此在換股交易部份，技術上構成特別交易。捷芯隆將就是次私有化及特別交易安排，成立獨立董事委員會，及委聘獨立財務顧問，給予意見。

至於私有化動議部份，則按例需要在法院會議內，獲出席股東不少於75%贊成，少於10%反對，及在特別股東大會內獲不少於75%出席股東贊成，才會獲得正式通過。在特別交易的議程，涉及交易的集團主席在內四名高級管理層，將於放棄投票。

捷芯隆指出，今次建議，可讓其在美埃科技這樣更大集團的運營管理下，將更好地解決潛在的問題並實現蓬勃發展，在非上市的環境下，執行業務策略時更靈活，並且為股東提供溢價退出機會。這亦可讓投資者在欠缺流通的交投下，提供方案退出投資。