道瓊斯工業平均指數收漲201點，升幅0.47%，報43065點。標普500指數收漲44點，升幅0.78%，報5859點。納斯達克綜合指數收漲159點，或0.88%，報18502點。

聯合健康升1.23%，報605.4美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻48點，而Caterpillar跌2.01%，報393.95元，拖累道指53點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報231.3元，升1.64%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.96元，升1.05%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.54元，跌0.67%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報590.42元，升0.07%，英偉達(美：NVDA)收市報138.07元，升2.42%，微軟(美：MSFT)收市報419.14元，升0.67%，Tesla (美：TSLA)收市報219.16元，升0.62%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.54%，報524點。德國DAX指數收漲0.7%，報19508點；法國CAC 40指數漲0.32%，報7602點；英國富時100指數收漲0.48%，報8292點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.09%，報7380點。

金龍指數曾跌最多2.23%，是10月9日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。低見7369.14點，是10月11日7326.07點後最低。收市報7380.22點，是9月30日後收市新低，當日報7268.41點。

道指曾升最多0.64%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為1.05%。高見43139點，創上市新高。收報43065.22點，創收市價計新高。連升2日，累計升611.1點，對上一次連升2日是10月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月9日。

標指曾升最多0.97%，是10月8日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見5871.41點，創上市新高。收報5859.85點，創收市價計新高。連升2日，累計升79.8點，對上一次連升2日是10月9日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是9月13日。

納指曾升最多1.12%，是10月8日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見18547.92點，是7月16日18576.83點後最高。收市報18502.69點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升2日，累計升220.64點，對上一次連升2日是10月9日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是9月13日。

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