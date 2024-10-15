報道指，此舉突顯出，隨著土地銷售下滑和經濟增長放緩，政府內部擴大收入來源的緊迫性愈來愈大。它也符合習近平主席的「共同富裕」運動，旨在在世界第二大經濟體中創造更平等的財富分配。

報道引述消息指，所接觸的個人將面臨高達20%的投資收益徵稅，有些人還可能因逾期付款而受到處罰，並補充說最終金額可以協商。

2014年7月，經濟合作與發展組織(OECD)發布了金融帳戶涉稅信息自動交換標準(Common Reporting Standard)(下稱CRS)，中國在2018年實施了CRS之後也推出了稅收推動措施，該標準是一個旨在防止逃稅的全球資訊共享系統。知情人士表示，雖然地方法規一直規定居民對全球收入（包括投資收益）徵稅，但直到最近才執行。

報道引述消息指，目前尚不清楚這些努力的範圍有多大以及將持續多久。其中一些目標中國人擁有至少1,000萬美元的離岸資產，而其他人則是在香港和美國上市公司的股東。

中國稅務局沒有回應置評請求。根據 CRS，過去六年來，中國一直在與近 150 個司法管轄區自動交換每個成員國納稅人帳戶的資訊。

德勤中國副主席Patrick Yip表示，「中國已經擁有了一個 CRS 數據寶庫，稅務機關可以輕鬆挖掘這些數據，以發現徵收機會」。「相對於企業稅務審計，個人稅務審計的潛力將會上升」。

地方官員在幾十年前就更積極追繳企業稅收，試圖填補房地產市場低迷造成的市政財政漏洞。「今後，個人所得稅法的執行將會更加嚴格」，中倫律師事務所駐上海合伙人兼稅務專家Peter Ni表示，「最終這些高收入個人的離岸收入將成為稅務機關的具體目標」。

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