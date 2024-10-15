彭博社引述消息指，中國已開始對該國超級富豪的海外投資收益徵稅。近幾個月來，中國主要城市一些富人被要求自我評估或被稅務機關要求開會以評估潛在的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項。
報道指，此舉突顯出，隨著土地銷售下滑和經濟增長放緩，政府內部擴大收入來源的緊迫性愈來愈大。它也符合習近平主席的「共同富裕」運動，旨在在世界第二大經濟體中創造更平等的財富分配。
報道引述消息指，所接觸的個人將面臨高達20%的投資收益徵稅，有些人還可能因逾期付款而受到處罰，並補充說最終金額可以協商。
2014年7月，經濟合作與發展組織(OECD)發布了金融帳戶涉稅信息自動交換標準(Common Reporting Standard)(下稱CRS)，中國在2018年實施了CRS之後也推出了稅收推動措施，該標準是一個旨在防止逃稅的全球資訊共享系統。知情人士表示，雖然地方法規一直規定居民對全球收入（包括投資收益）徵稅，但直到最近才執行。
報道引述消息指，目前尚不清楚這些努力的範圍有多大以及將持續多久。其中一些目標中國人擁有至少1,000萬美元的離岸資產，而其他人則是在香港和美國上市公司的股東。
中國稅務局沒有回應置評請求。根據 CRS，過去六年來，中國一直在與近 150 個司法管轄區自動交換每個成員國納稅人帳戶的資訊。
德勤中國副主席Patrick Yip表示，「中國已經擁有了一個 CRS 數據寶庫，稅務機關可以輕鬆挖掘這些數據，以發現徵收機會」。「相對於企業稅務審計，個人稅務審計的潛力將會上升」。
地方官員在幾十年前就更積極追繳企業稅收，試圖填補房地產市場低迷造成的市政財政漏洞。「今後，個人所得稅法的執行將會更加嚴格」，中倫律師事務所駐上海合伙人兼稅務專家Peter Ni表示，「最終這些高收入個人的離岸收入將成為稅務機關的具體目標」。
其他報道