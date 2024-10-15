個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.47%，折合報433.73元；阿里巴巴（9988）跌2.11%，折合報104.63元；美團（3690）跌6.21%，折合報182.88元；匯控（0005）升0.02%，折合報68.88元；建行（0939）升1.81%，折合報6.09元。

道期現升0.11%；標期現升0.03%；納期現跌0.01%。日本東證指數現升0.81%；韓國KOSPI指數現跌0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.75%。

VIX指數隔晚跌3.71%或0.76點，報19.7點。

紐油現跌2.77%或2.05美元，報71.78美元；布油現跌2.69%或2.08美元，報75.37美元；金價現升0%或0.21美元，報2648.75美元；LME 銅期貨隔晚跌1.34%或132美元，報9659.5美元。比特幣現升0.07%或51.19美元，報65957.48美元；美國10年期債息現跌0.28%或0.0118厘，報4.0885厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今公布業績，包括，豐德麗控股（0571）及麗豐控股（1125）。

捷芯隆（2115）獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化。

新創建（0659）售Hyva集團料淨套現12.2億。

山東黃金（1787）料首三季盈利增長最多67%。

ASMPT（0522）：最近接獲第三方初步接洽私有化。

ASM首次申報增持SAPC公司Acquila（7836）至逾5%股權。

信佳（0912）：在秋季電子展推寵物智能保姆。

京東（9618）CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員。

施銘倫沽售太古B（0087）套現104萬， 累計17日減持套現3270萬。

首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元，低於預期。

澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億， 按年大增45%。

內地9月美元計出口降至增2.4%，遜預期，發言人：與極端天氣有關。

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