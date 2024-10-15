恒指今早低開46點或0.23%，報21046點，大市成交金額18億元；國指今早低開24點或0.33%，報7555點。恒生科技指數開市報4654點，跌0.3%。上升股份比例為8.25%，下跌為5.98%，無升跌為85.75%。