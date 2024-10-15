恒指今早低開46點或0.23%，報21046點，大市成交金額18億元；國指今早低開24點或0.33%，報7555點。恒生科技指數開市報4654點，跌0.3%。上升股份比例為8.25%，下跌為5.98%，無升跌為85.75%。
藍籌27隻升，33隻下跌，22隻無升跌。聯想（0992）升1.62%，報11.26元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.18%，報6.27元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，15隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報11.26元，升1.62%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報45.5元，跌4.71%。
恒指續低於10天線(21648.26點)。科指續低於10天線(4889.61點)。
兩公司最快今公布業績，績前表現如下，豐德麗控股（0571）無成交，報0.049元。麗豐控股（1125）無成交，報1.42元。
捷芯隆（2115）獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化。開市報0.237元，升18.5%。
新創建（0659）售Hyva集團料淨套現12.2億。無成交，報7.82元。
山東黃金（1787）料首三季盈利增長最多67%。開市報16.62元，跌1.54%。
ASMPT（0522）：最近接獲第三方初步接洽私有化。開市報92.85元，升1.2%。
ASM首次申報增持SAPC公司Acquila（7836）至逾5%股權。無成交，報9.4元。
信佳（0912）：在秋季電子展推寵物智能保姆。無成交，報1.29元。
京東（9618）CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員。開市報169.9元，升0.71%。
施銘倫沽售太古B（0087）套現104萬， 累計17日減持套現3270萬。無成交，報10.4元。
首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元，低於預期。
內銀股
建行（0939）開市報6.15元，無升跌。
農行（1288）開市報3.9元，無升跌。
工行（1398）開市報4.84元，升0.21%。
郵儲行（1658）開市報4.82元，升0.63%。
交行（3328）開市報6.1元，升1.16%。
招行（3968）開市報40.75元，無升跌。
中行（3988）開市報3.85元，升0.26%。
澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億， 按年大增45%。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報5.2元。
美高梅中國（2282）開市報10.76元，跌0.92%。
澳博（0880）開市報2.92元，升1.74%。
永利澳門（1128）開市報6.49元，升0.62%。
銀河娛樂（0027）開市報37.3元，無升跌。
金沙中國（1928）開市報19.14元，跌0.31%。
內地9月美元計出口降至增2.4%，遜預期，發言人：與極端天氣有關。
大連港（2880）開市報0.71元，升1.43%。
中遠海控（1919）開市報12元，升1.01%。
中遠海能（1138）開市報8.7元，跌0.91%。
太平洋航運（2343）開市報2.29元，跌0.87%。
中國外運（0598）開市報4.1元，升0.49%。
招商局港口（0144）無成交，報13.42元。
東方海外（0316）開市報108.5元，升0.37%。
破頂股包括，新威國際（0058）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升6.38%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升3.9%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，無升跌。
3隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.53元，開市報1.53元，跌50.8%；眾誠能源（2337）低見2.06元，開市報2.06元，跌0.48%；太美醫療（2576）低見7.47元，開市報7.47元，跌0.13%。
異動股
上升異動股，包括，捷心隆（2115）開市報0.237元，升18.5%；僑雄國際（0381）開市報1.51元，升14.39%；天機控股（1520）開市報0.104元，升14.29%；中國天億福（8196）開市報0.121元，升14.15%；正通汽車（1728）開市報0.175元，升12.18%；建成控股（1630）開市報0.065元，升12.07%；中國天保集團（1427）開市報0.205元，升12.02%；鼎立資本（0356）開市報0.078元，升11.43%；寶沙發展（1069）開市報0.078元，升9.86%；盈滙企業控股（2195）開市報0.138元，升9.52%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.189元，升8%。
下跌異動股，包括，中國通才教育（2175）創上市新低，見1.53元，開市報1.53元，跌50.8%；亞洲資源（0899）開市報0.091元，跌12.5%；中彩網通控股（8071）開市報0.016元，跌11.11%；兌吧（1753）開市報0.28元，跌9.68%；帝國科技集團（0776）開市報2.71元，跌7.82%；出門問問（2438）開市報1.2元，跌7.69%；恆泰裕集團（8081）開市報0.046元，跌6.12%；中聯發展控股（0264）開市報1.15元，跌5.74%；五菱（0305）開市報0.53元，跌5.36%。
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