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華潤飲料招股 入場費2929元 9名基石投資者認購近半股份

華潤飲料（2460）今起招股，周五中午12時正截止，招股價13.5元至14.5元，一手200股入場費2929.24元，23日上市。當中3826.1萬股在港發售，餘下89%股本則為國際發售。集資淨額最多47.26億元。保薦為瑞銀、中銀國際、中信證券、美林。

9名基石投資者已同意認購總金額3.1億美元或24.06億元，設6個月禁售期。

基石投資者包括，UBS Asset Management (Singapore) Limited，擬認購1.1億美元；香港中旅（集團）有限公司擬認購7000萬美元；博裕投資旗下Wildlife Willow Limited認購3000萬美元；中郵保險認購3000萬美元；Oaktree Capital Management認購3000萬美元；PT Indadi Juver認購1000萬美元；Athos Capital Limited認購1000萬美元；Ghisallo Master Fund LP認購1000萬美元；Pamalican Fund Ltd認購1000萬美元。

集資所得當中，30%，用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率。約23%，用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率。約23%，用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現。約3%，用於增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU。約3%，用於數字化升級，包括提升在銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力，從而提高的運營效率。約8%，用於進行潛在投資及併購機會。約10%，作為營運資金及作一般公司用途。

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