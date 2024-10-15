大酒店（0045）公布，Benjamin Julien Arthur Vuchot將接替郭敬文擔任公司執行董事兼行政總裁的職務，由2025年3月3日起生效。獲委任為公司執行董事兼行政總裁後，Vuchot亦將獲委任為執行委員會、財務委員會及集團管理理事會成員，以及集團旗下多間公司的董事。
公告指，Vuchot 曾效力於 Richemont 及 LVMH 兩間全球頂尖集團，擁有逾 30 年奢侈品零售業務經驗。彼在創新策略及推動業務增長及拓展方面亦擁有豐富經驗。Vuchot 的職業生涯始於卡地亞 （Cartier） 香港及新加坡地區之銷售與市場推廣部，隨後出任該品牌之遠東區域傳訊總監。於 2002 年，彼於梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擔任董事總經理兼亞太區總裁。該兩個品牌均隸屬於 Richemont 集團旗下。於 2011 年，彼首次加入 DFS 集團擔任董事總經理兼香港及北亞區總裁，直至 2017 年。彼於 2020 年再度加入 DFS 集團擔任主席兼行政總裁前，彼曾獲美妝品零售商 Sephora 委任為亞洲區總裁。DFS 集團及 Sephora 均為 LVMH 集團的附屬公司。
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