港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升5.1點子至4.4225%，是10月9日後最高，當日報4.42393%。對上一次終止3連跌是10月8日，當日拆息報4.61423%。
港元現報7.7666元貶值26點子，曾貶值最多31點子，報7.7671元，亦曾升值最多17點子，報7.7623元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為470.39億元，較再上一日增22.3億元，總結餘是10月7日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌42.17點子至4.75929%，是10月10日後最低；1星期HIBOR升0.82點子至4.6%，是10月10日後最高；2星期HIBOR跌0.1點子至4.55137%，是10月9日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.32774%，是10月14日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.17631%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR升0.07點子至4.07631%，是10月10日後最高。
美元指數現報103.221貶值0.077點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5449%，維持不變。
對上一次維持不變。是2024年10月07日，當日利差報-0.4602%。
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