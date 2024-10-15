港元現報7.7666元貶值26點子，曾貶值最多31點子，報7.7671元，亦曾升值最多17點子，報7.7623元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為470.39億元，較再上一日增22.3億元，總結餘是10月7日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌42.17點子至4.75929%，是10月10日後最低；1星期HIBOR升0.82點子至4.6%，是10月10日後最高；2星期HIBOR跌0.1點子至4.55137%，是10月9日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.32774%，是10月14日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.17631%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR升0.07點子至4.07631%，是10月10日後最高。

美元指數現報103.221貶值0.077點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5449%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月07日，當日利差報-0.4602%。

其他報道

遠洋：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付

大酒店：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO

華潤飲料招股 入場費2929元 9名基石投資者認購近半股份

大摩：社融托底責任轉向政府債 或利好內銀

澳洲最大退休基金：中國經濟大繁榮時期已經結束

美國擬限制英偉達、AMD向波斯灣國家銷售AI晶片

A股三大指數全線低開 人行進行683億人幣逆回購

深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價

恒指低開46點 科指跌0.3% 中石油跌2% 小鵬跌4%

港股ADR升12點 夜期高水22點 美期升亞股個別發展

中國據報開始對該國超級富豪海外投資收益徵稅

道指升201點 伙標指創新高 納指3個月高北水增持中行 減持國美