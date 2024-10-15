連鎖家品店實惠（Pricerite）昨晚突然在社交平台發布一則「多謝各位、多年支持」的貼文，惹來不少網民質疑是否全線結業。不過，實惠今早已於社交平台發文，宣布超過7,500件產品全面降價，全線執笠疑雲始平息。
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今年中實惠北角健威坊及堅尼地城分店分別結束營業，港島區僅餘銅鑼灣一間門市。翻查官網資料，2022年初實惠共有25間門市，現時只餘下14間分店，港島只餘下銅鑼灣一間。雖然分店數目驟減，但實惠母公司時富投資（1049）卻在今年中期報告中提及不少新動作。
報告指出，實惠會加強「線上線下」業務模式，透過為前線員工提供深入接觸線上科技，讓他們向顧客推介合適產品及專屬優惠。此外，集團會擴展自身在社交媒體的線上影響力至小紅書，並會推出簡體中文版及英文版網店，更佳地服務批潛在新顧客。
此外，實惠亦推出創新現貨間房方案「間房易」，以滿足小型住宅的需求
報告又提到，實惠已關閉業績有欠理想的門店，同時重新梳理實體店網絡，積極配合線上渠道的各項措施。
北角分店結業 港島僅餘一間 實惠：經濟低迷 港人北上 影響零售銷情
實惠表示，將於今年下半年完善在內地，特別是大灣區的產品採購網絡，並充分利用在大灣區新建的物流中心，滿足顧客的線上線下需求，對今年下半年持審慎樂觀態度。
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