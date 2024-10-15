施紀賢表示，「我不會談及個別企業。我要說的是——讓我明確一點——標準和高標準對我們來說確實很重要」，「當然，我們會關注任何問題」，「尤其是勞動者的權利問題」。

早前報道指，Shein在6月向英國當局秘密提交可能在倫敦上市的文件，該公司在最新一輪融資中估值達到660億美元。

彭博社2022年的一項研究發現，Shein運往美國的服裝是用中國新疆地區的棉花制成，而美國國務院指控當地維吾爾族人的人權受到侵犯，但中國予以否認。儘管該公司表示對強迫勞動採取「零容忍政策」，但早些時候在紐約上市的計劃遭到了美國議員的反對。

施紀賢表示，「我們一直非常清楚，我們認為增長以及良好的就業權和保護是一個硬幣的兩面」，「它們不是增長的阻力。它們是增長的根本，我想幾乎所有優秀的企業都明白這一點」。

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