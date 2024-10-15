moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

施紀賢：Shein等上市計劃 將面臨勞工權益審查

彭博社報道，在回答關於新一屆工黨政府是否會歡迎線上時尚巨頭Shein在倫敦上市的問題時，英國首相施紀賢告稱，所有尋求在倫敦發行股票的公司都將面臨有關勞工權益方面的審查。

施紀賢表示，「我不會談及個別企業。我要說的是——讓我明確一點——標準和高標準對我們來說確實很重要」，「當然，我們會關注任何問題」，「尤其是勞動者的權利問題」。

早前報道指，Shein在6月向英國當局秘密提交可能在倫敦上市的文件，該公司在最新一輪融資中估值達到660億美元。

彭博社2022年的一項研究發現，Shein運往美國的服裝是用中國新疆地區的棉花制成，而美國國務院指控當地維吾爾族人的人權受到侵犯，但中國予以否認。儘管該公司表示對強迫勞動採取「零容忍政策」，但早些時候在紐約上市的計劃遭到了美國議員的反對。

施紀賢表示，「我們一直非常清楚，我們認為增長以及良好的就業權和保護是一個硬幣的兩面」，「它們不是增長的阻力。它們是增長的根本，我想幾乎所有優秀的企業都明白這一點」。

其他報道

富國銀行：中國股市可能又是「空歡喜」

滬深三大指數向下 兩市半日成交額破萬億人幣

內地據報最快本周下調存款利率

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 貨幣總結餘一周高

遠洋：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付

大酒店：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO

華潤飲料招股 入場費2929元 9名基石投資者認購近半股份

大摩：社融托底責任轉向政府債 或利好內銀

澳洲最大退休基金：中國經濟大繁榮時期已經結束

美國擬限制英偉達、AMD向波斯灣國家銷售AI晶片

A股三大指數全線低開 人行進行683億人幣逆回購

深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價

恒指低開46點 科指跌0.3% 中石油跌2% 小鵬跌4%

港股ADR升12點 夜期高水22點 美期升亞股個別發展

中國據報開始對該國超級富豪海外投資收益徵稅

道指升201點 伙標指創新高 納指3個月高

北水增持中行 減持國美