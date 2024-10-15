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恒指半日跌282點 科指跌1% 潤啤跌8% 農夫山泉跌4%

內地雖然推救市措施，又有傳最快本周內銀將降存息，不過，市場觀望人大會議提供細節，加上昨日公布的出口、新增貸款遜色，股市續整固，A股、港股今日齊齊向下。據報以色列可能會避免打擊伊朗能源生產設施，油價油股下跌。華潤飲料（2460）招股，潤啤（0291）跌8.58%；農夫山泉（9633）跌4.55%；蒙牛（2319）跌4.02%。

恒指今早低開46點，高位升2點，低位跌360點，高低波幅363點。上升股份比例為17.53%，下跌為39.7%，無升跌為42.76%。

恒指半日跌282點或1.34%，報20810點，大市成交金額1099億元；國指跌112點或1.49%，報7467點。恒生科技指數收報4614點，跌1.15%。

藍籌股成交金額464.98億元，佔大市成交42.3%；科指成份股成交金額289.58億元，佔大市成交26.34%；國指成份股成交金額408.94億元，佔大市成交37.21%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.61%，至103.09億元，佔大市成交9.37%。牛熊證成交金額35.37億元，減少23.93%；窩輪成交金額67.71億元，減少7.01%。

藍籌18隻升，62隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升4.32%，收報27.8元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌8.58%，收報30.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報27.8元，升4.32%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報44.45元，跌5.43%。

恒指、科指續低於10天線。

北水南下合計淨流入18.16億元，較上日減少85.07%，連續第3日流入，累計流入245.43億元。

內地據報最快本周下調存款利率。首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元，低於預期。

內銀股

建行（0939）收報6.12元，跌0.49%。

農行（1288）收報3.93元，升0.77%。

工行（1398）收報4.79元，跌0.83%。

郵儲行（1658）收報4.76元，跌0.63%。

交行（3328）收報6.1元，升1.16%。

招行（3968）收報40.65元，跌0.25%。

中行（3988）收報3.82元，跌0.52%。

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站。深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價。時富投資（1049）收報0.89元，無升跌。

遠洋（3377）：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付收報0.34元，跌4.23%。

大酒店（0045）：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO。收報5.7元，升3.45%。

兩公司最快今公布業績，績前表現如下，豐德麗控股（0571）收報0.049元，無升跌。

麗豐控股（1125）收報1.4元，跌1.41%。

捷芯隆（2115）獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化。創52周高，見0.245元，收報0.229元，升14.5%。

新創建（0659）售Hyva集團料淨套現12.2億。收報7.81元，跌0.13%。

山東黃金（1787）料首三季盈利增長最多67%。收報16.7元，跌1.07%。

ASMPT（0522）：最近接獲第三方初步接洽私有化。收報93.9元，升2.34%。

ASM首次申報增持SAPC公司Acquila（7836）至逾5%股權。收報9.4元，無升跌。

信佳（0912）：在秋季電子展推寵物智能保姆。收報1.32元，升2.33%。

京東（9618）CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員。收報165.7元，跌1.78%。

施銘倫沽售太古B（0087）套現104萬， 累計17日減持套現3270萬。收報10.34元，跌0.58%。

澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億， 按年大增45%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.26元，升1.15%。

美高梅中國（2282）收報10.76元，跌0.92%。

澳博（0880）收報2.88元，升0.35%。

永利澳門（1128）收報6.42元，跌0.47%。

銀河娛樂（0027）收報36.95元，跌0.94%。

金沙中國（1928）收報19.16元，跌0.21%。

內地9月美元計出口降至增2.4%，遜預期，發言人：與極端天氣有關。

港口運輸股

大連港（2880）收報0.71元，升1.43%。

中遠海控（1919）收報11.82元，跌0.51%。

中遠海發（2866）收報1元，跌2.91%。

中遠海能（1138）收報8.63元，跌1.71%。

太平洋航運（2343）收報2.26元，跌2.16%。

中國外運（0598）收報3.96元，跌2.94%。

秦港股份（3369）收報2.18元，升0.93%。

中遠海運港口（1199）收報4.77元，跌0.21%。

天津港發展（3382）收報0.69元，跌1.43%。

招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.8元，升2.83%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.68元，跌1.45%。

金輝（0137）收報0.74元，無升跌。

東方海外（0316）收報108.1元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見15.3元，收報15.18元，升4.69%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073元，收報1072.65元，跌0%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1048.75元，收報1048.75元，升0.21%；招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.8元，升2.83%；新威國際（0058）創52周高，見0.6元，收報0.445元，跌5.32%；僑雄國際（0381）創52周高，見1.59元，收報1.22元，跌7.58%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升3.9%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.34元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.44元，收報1.43元，升6.72%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見236元，收報235.4元，升0.6%；康臣葯業（1681）創52周高，見8.29元，收報8.13元，升6%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.11元，收報1.35元，跌56.59%；中國碳中和（1372）低見0.265元，收報0.305元，升3.39%；眾誠能源（2337）低見2.03元，收報2.05元，跌0.97%；中天湖南集團（2433）低見0.136元，收報0.143元，升4.38%；迪信通（6188）低見1.05元，收報1.18元，升8.26%；環球大通集團（8063）低見0.02元，收報0.022元，跌18.52%；EDA集團（2505）低見2.4元，收報2.44元，跌1.61%；太美醫療（2576）低見6.97元，收報7.04元，跌5.88%。

8隻股份創52周低，包括思派健康（0314）低見5.16元，收報5.23元，跌1.88%；權威金融（0397）低見0.107元，收報0.114元，升0.88%；首程控股（0697）低見1.08元，收報1.08元，跌3.57%；皇朝家居（1198）低見0.3元，收報0.315元，跌5.97%；樂氏國際控股（1529）低見0.087元，收報0.097元，無升跌；象興國際（1732）低見0.099元，收報0.099元，無升跌；久融控股（2358）低見0.015元，收報0.015元，無升跌；巨騰國際（3336）低見0.97元，收報0.97元，跌2.02%。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）收報11.5元，升73.45%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.35元，升40%；大禹金融（1073）收報0.14元，升37.25%；鱷魚恤（0122）收報0.099元，升30.26%；瑞強集團（8427）收報5元，升28.21%；三和建築集團（3822）收報0.064元，升28%；智城發展控股（8268）創52周高，見0.85元，收報0.75元，升25%；豐盛控股（0607）收報0.77元，升24.19%；惠生國際（1340）收報0.049元，升22.5%；海亮國際（2336）收報0.12元，升20%。

下跌異動股，包括，中國通才教育（2175）創上市新低，見1.11元，收報1.35元，跌56.59%；盈滙企業控股（2195）收報0.1元，跌20.63%；中國創意控股（8368）收報0.52元，跌20%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.02元，收報0.022元，跌18.52%；民信國際控股（8456）收報0.066元，跌17.5%；渝太地產（0075）收報0.255元，跌16.39%；新利軟件（8076）收報0.021元，跌16%；志道國際（1220）收報0.065元，跌15.58%；景業名邦集團（2231）收報0.36元，跌14.29%。

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