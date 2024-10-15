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淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包

阿里巴巴（9988）旗下淘天宣布，今年將推出300億元（人民幣，下同）消費券和紅包，以迎接預計是史上參與用戶數最多的一屆「雙11」。

阿里巴巴副總裁、天貓總裁劉博表示，今年雙11適逢國內消費情緒回暖，淘天集團將為用戶作出史無前例的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長。 今年雙11超預期的商家和商品報名情況令人振奮，我們對品牌商品雙11的銷售增長充滿信心。

今年雙11活動將於10月14日晚上8時開始預售，並設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。

在「用戶為先」戰略推動下，淘天集團將於雙11期間增加對用戶的投入。在官方立減85折，或跨店滿減每300元減50元活動基礎上，平台將額外發放300億元的優惠券和紅包。

在整個活動期間，行業品類券和紅包，不論發放的價值或頻率均有所增加。例如，淘寶直播（淘寶旗下商業直播頻道）將聯同商家和合作夥伴發放20億元紅包。每位用戶每天於直播間可領的紅包總額，最高可達1,500元。

百億補貼頻道提供品牌商家最優惠產品，折扣力度最高達二折。截至目前，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。

今年的雙11活動，吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家，報名商品數量超出預期。淘天集團將於今年雙11投入100億元為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本。參與雙11活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。

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