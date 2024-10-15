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鄭若驊：期望推動國際法在亞洲及其他國家地區的研究與理解

近年本港銳意發展成國際法及爭議解決服務中心，前律政司長長鄭若驊有份創立的亞洲國際法律研究院（AAIL）昨日在港舉辦「當代國際法問題座談會」，邀請多名國際行動理事會（IAC）代表參與。鄭若驊在座談會致辭時表示，AAIL期望推動國際法在亞洲及其他國家地區的研究與理解，並向跨政府法律諮詢組織亞洲－非洲法律協商組織（AALCO）成員國提供相關培訓。

有國際行動理事會代表在座談會上指出，各國在處理複雜難題時，在遵守國際法上有時會存在局限性；也有代表表示，了解到「一國兩制」在香港的成功實踐，並對香港作為全球領先的爭議解決中心表現出濃厚的興趣。

國際行動理事會由多名來自不同國家的前國家元首和政府首腦組成，是由日本前首相福田赳夫於1983年倡議成立的非政府國際組織，主要就國際形勢、和平與安全、世界經濟、人口和環境等問題交換意見，尋求共同解決問題的方案。

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