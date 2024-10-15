有國際行動理事會代表在座談會上指出，各國在處理複雜難題時，在遵守國際法上有時會存在局限性；也有代表表示，了解到「一國兩制」在香港的成功實踐，並對香港作為全球領先的爭議解決中心表現出濃厚的興趣。

國際行動理事會由多名來自不同國家的前國家元首和政府首腦組成，是由日本前首相福田赳夫於1983年倡議成立的非政府國際組織，主要就國際形勢、和平與安全、世界經濟、人口和環境等問題交換意見，尋求共同解決問題的方案。

其他報道

財經花生︱ 實惠宣傳惹議 IKEA火速「抽水」：小編先唔會扮結業！

淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包

半日沽空金額減52% 中芯沽空增42%

恒指半日跌282點 科指跌1% 潤啤跌8% 農夫山泉跌4%

施紀賢：Shein等上市計劃 將面臨勞工權益審查

富國銀行：中國股市可能又是「空歡喜」

滬深三大指數向下 兩市半日成交額破萬億人幣

內地據報最快本周下調存款利率

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 貨幣總結餘一周高

遠洋：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付

大酒店：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO

華潤飲料招股 入場費2929元 9名基石投資者認購近半股份

大摩：社融托底責任轉向政府債 或利好內銀

澳洲最大退休基金：中國經濟大繁榮時期已經結束

美國擬限制英偉達、AMD向波斯灣國家銷售AI晶片

A股三大指數全線低開 人行進行683億人幣逆回購

深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價

恒指低開46點 科指跌0.3% 中石油跌2% 小鵬跌4%

港股ADR升12點 夜期高水22點 美期升亞股個別發展

中國據報開始對該國超級富豪海外投資收益徵稅

道指升201點 伙標指創新高 納指3個月高