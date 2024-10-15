離岸人民幣曾貶值最多0.55%，貶值至7.1343元，是9月11日7.1367元後最弱。現報7.1279元，升0.46%。連續貶值2日，累計貶值0.0568元，對上一次連續貶值2日是10月9日。

在岸人民幣曾貶值最多0.46%，是10月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.89%。貶值至7.1216元，是9月12日7.1246元後最弱。現報7.1158元，升0.38%。連續貶值2日，累計貶值0.0491元，對上一次連續貶值2日是9月30日。

彭博社今早報道，綜合多位交易員稱，早市時在岸市場客盤購匯偏多，推動價格小幅走弱。近期客盤逢高結匯熱情較國慶節前明顯減弱，除因中資大行於節前在7元弱方持續買入美元，出口客戶也在關注特朗普重新當選美國總統的風險，對於人民幣貶值的可能性開始採取觀望態度。美國總統大選投票日愈來愈近，民主黨候選人賀錦麗對其共和黨對手特朗普的微弱民調支持率優勢進一步下降，而交易員又開始重拾所謂的「特朗普交易」。

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