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陳智思籲餐飲業增值自救 不要只期望政府打救

本港餐飲業吹淡風。行政會議前召集人、團結香港基金主席陳智思接受《星島日報》訪問時指，最擔心本港部分行業，如餐飲業陷入結構性問題，呼籲業界增值自救，「茶餐廳也要為奪米芝蓮奮鬥」。

疫情後不少港人北上消費飲食，陳智思表示，「五年前我相信如果大家講到去內地吃飯，大家還會擔心食物安全，如地溝油，我今天真的聽不到人講這些。」他又指，昔日本港餐飲較內地貴，是因為外界對香港的服務和品質有信心，但當深圳已追上香港，便會被質疑香港憑甚麼貴得起。

餐飲業不應期望政府打救

陳智思認為，近期北上消費潮，對本地中價位餐廳挑戰最大，他呼籲這類餐廳要做出自己的特色，不要消極地期望政府打救。他又指，香港各界也可學習騰訊，以至寧德時代等巨企的奮鬥精神，努力做到各自行業的頂尖。他又以經營茶餐廳為例，即使是小生意也朝著奪得米芝蓮以奮鬥。

善用一國兩制  香港要做內地未能做的事

對於善用一國兩制優勢，陳智思直言香港要敢冒風險，做內地未能做的事情。他舉例指，香港在加密貨幣、區塊鏈上較內地有更大發展空間，港府可制定一些保護性框架，然後讓業界自由發揮，成功的話，可將經驗複製到內地。他亦相信，香港可協助中資公司、民企「走出去」。

 

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