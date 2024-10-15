疫情後不少港人北上消費飲食，陳智思表示，「五年前我相信如果大家講到去內地吃飯，大家還會擔心食物安全，如地溝油，我今天真的聽不到人講這些。」他又指，昔日本港餐飲較內地貴，是因為外界對香港的服務和品質有信心，但當深圳已追上香港，便會被質疑香港憑甚麼貴得起。

餐飲業不應期望政府打救

陳智思認為，近期北上消費潮，對本地中價位餐廳挑戰最大，他呼籲這類餐廳要做出自己的特色，不要消極地期望政府打救。他又指，香港各界也可學習騰訊，以至寧德時代等巨企的奮鬥精神，努力做到各自行業的頂尖。他又以經營茶餐廳為例，即使是小生意也朝著奪得米芝蓮以奮鬥。

善用一國兩制 香港要做內地未能做的事

對於善用一國兩制優勢，陳智思直言香港要敢冒風險，做內地未能做的事情。他舉例指，香港在加密貨幣、區塊鏈上較內地有更大發展空間，港府可制定一些保護性框架，然後讓業界自由發揮，成功的話，可將經驗複製到內地。他亦相信，香港可協助中資公司、民企「走出去」。

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