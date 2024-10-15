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恒生：美國減息內地刺激利好香港消費 維持本港GDP全年增2.8%預期

恒生銀行（0011）發表報告，維持對本港經濟審慎樂觀取態，預期今年全年本港經濟增長2.8%。恒生指，近期聯儲局始減息，內地推出新一輪刺濟經濟措施，均有助降低市民對於環球經濟放緩的憂慮，也有利於改善金融市場的投資氣氛，繼而可能推動資產價格回升，形成正面財富效應，同時美國減息或令港元轉弱，均可望有助提振本港消費開支。

恒生指，2018年起美國對內地貨物徵收更多關稅，加上隨後疫情，為環球貨物運輸及供應鏈帶來前所未見的影響，雖然本港進出口貨額表現理想，但至今貨量仍未回復至疫前的水平。在此情况下，刺激內需將有助平衡本港經濟增長的動力。個人消費開支雖然近期趕上整體經濟，不過市民及旅客對於非耐用品的消費仍然較為審慎。美國及內地政策發展，可望幫助提振消費開支。

今年以來，本港經濟增長受惠進出口支持，恒生指今年首8個月本港出口和進口分別按年上升11.5%和8%，除了因去年比較基數較低，亦有已發展國家的進口商或因為擔心紅海航道的供應鏈受阻，和環球貿易政策不明朗，故提早下發訂單令年初至今本港貿易增多。

不過，恒生指帶動本港貿易增長的因素或會消退，仍然未知及後本港進出口能否保持強勁增長，支持經濟持續復蘇，其中包括地緣政治局勢緊張，美國總統選舉後或再有新一輪增加關稅措施，市場至今仍然擔心供應鏈或再受影響。另外已發展國家經濟放緩，或減少來自內地的進口，而當中不少貨品可能先出口至本港，繼而再輸往外地。

 

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