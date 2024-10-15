moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌774點 下試20天線 成交兩周低 潤啤跌12% 蒙牛跌7%

市場對好消息無反應，反而放大壞消息影響，人大會議前，A股、港股午後跌幅擴大，恒指科指跌穿技術上的整固位，並齊下試20天線，人民幣亦貶值見一個月最弱。大市成交連續4日減少，降至逾兩周低，北水亦減少，不過午後跌市，流入反而大增。近期大市成交逾千億，華潤飲料（2460）亦宣布招股，拖累同業下跌，潤啤（0291）跌12.87%；農夫山泉（9633）跌5.34%；蒙牛（2319）跌7.35%。

近日的分析報告大多觀望人大會議提供救市措施細節，早市港股亦延續近日整固走勢，6萬億發債、降存準的好消息下，內銀股半日普遍下跌；而昨日公布的出口、新增貸款遜色、今早報道的「內地開始對該國超級富豪海外投資收益徵稅」亦只使早市跌最多360點。

午後人民幣貶值見一個月最弱、A股港股下跌，彭博社稱人民幣貶值是受亞洲地緣政治風險和美國大選等因素影響，而所謂的亞洲地緣政治風險，是指朝鮮炸毀與韓國之間公路部分路段，韓國鳴槍一事。不過，韓股、日股不跌反升。事實上，上周朝鮮已稱「將徹底切斷與韓國相連的地區道路與鐵路」並表示，「由於在南部邊境敏感地區進行要塞化加固工程，為避免誤判、防止擦槍走火，已電話通知美方此事」。

恒指今早低開46點，高位升2點，低位跌938點，高低波幅940點。上升股份比例為13.48%，下跌為58.86%，無升跌為27.64%。

恒指收市跌774點或3.67%，報20318點，大市成交金額2612億元，較上日減少5.7%，是9月25日2548.45億元成交後最少；國指跌302點或3.99%，報7277點。恒生科技指數收報4450點，跌4.65%。

藍籌股成交金額1252.88億元，佔大市成交47.96%；科指成份股成交金額718.72億元，佔大市成交27.51%；國指成份股成交金額1058.87億元，佔大市成交40.53%。

24隻雙櫃台股，總成交2.75億元人民幣，相當於約3億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.92%，至145.5億元，佔大市成交5.56%。牛熊證成交金額62.14億元，增加33.59%；窩輪成交金額83.36億元，增加14.47%。

藍籌4隻升，78隻下跌，0隻無升跌。長建（1038）升1.67%，收報54.7元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌12.87%，收報29.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報28元，升0.72%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.44元，跌9.5%。

恒指下試20天線(20070.59點)。科指下試20天線(4338.17點)。

北水南下合計淨流入85.44億元，較上日減少29.79%，對上一次連續3日淨流入是9月19日。北水連續第3日流入，累計流入312.7億元。北水本月累計流入326.98億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.45%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.12%。低見20154.71點，是9月26日19176.58點後最低。今日收市報20318.79點，是9月26日後收市新低，當日報19924.58點。連跌2日，累計跌933.19點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月9日。

科指曾跌最多5.63%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為14.39%。低見4405.29點，是9月27日4308.47點後最低。今日收市報4450.95點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌2日，累計跌285.15點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月5日。

國指曾跌最多4.79%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.92%。低見7216.92點，是10月9日7197.52點後最低。今日收市報7277.83點，是9月26日後收市新低，當日報7086.7點。連跌2日，累計跌342.91點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月9日。

個股表現

內地據報最快本周下調存款利率。首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元，低於預期。

內銀股

建行（0939）收報6.03元，跌1.95%。

農行（1288）收報3.88元，跌0.51%。

工行（1398）收報4.72元，跌2.28%。

郵儲行（1658）收報4.67元，跌2.51%。

交行（3328）收報6.01元，跌0.33%。

招行（3968）收報39.05元，跌4.17%。

中行（3988）收報3.77元，跌1.82%。

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站。深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價。時富投資（1049）收報0.88元，跌1.12%。

遠洋（3377）：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付收報0.325元，跌8.45%。

大酒店（0045）：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO。收報5.73元，升3.99%。

兩公司最快今公布業績，績前表現如下，豐德麗控股（0571）收報0.049元，無升跌。

麗豐控股（1125）收報1.4元，跌1.41%。

捷芯隆（2115）獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化。創52周高，見0.245元，收報0.229元，升14.5%。

新創建（0659）售Hyva集團料淨套現12.2億。收報7.74元，跌1.02%。

山東黃金（1787）料首三季盈利增長最多67%。收報16.24元，跌3.79%。

ASMPT（0522）：最近接獲第三方初步接洽私有化。收報92.2元，升0.49%。

ASM首次申報增持SAPC公司Acquila（7836）至逾5%股權。收報9.4元，無升跌。

信佳（0912）：在秋季電子展推寵物智能保姆。收報1.29元，無升跌。

京東（9618）CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員。收報160.4元，跌4.92%。

施銘倫沽售太古B（0087）套現104萬， 累計17日減持套現3270萬。收報10.14元，跌2.5%。

澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億， 按年大增45%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.1元，跌1.92%。

美高梅中國（2282）收報10.38元，跌4.42%。

澳博（0880）收報2.78元，跌3.14%。

永利澳門（1128）收報6.25元，跌3.1%。

銀河娛樂（0027）收報35.8元，跌4.02%。

金沙中國（1928）收報18.62元，跌3.02%。

內地9月美元計出口降至增2.4%，遜預期，發言人：與極端天氣有關。

港口運輸股

大連港（2880）收報0.69元，跌1.43%。

中遠海控（1919）收報11.56元，跌2.69%。

中遠海發（2866）收報0.98元，跌4.85%。

中遠海能（1138）收報8.33元，跌5.13%。

太平洋航運（2343）收報2.16元，跌6.49%。

中國外運（0598）收報3.86元，跌5.39%。

秦港股份（3369）收報2.16元，無升跌。

中遠海運港口（1199）收報4.7元，跌1.67%。

天津港發展（3382）收報0.69元，跌1.43%。

招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.58元，升1.19%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.66元，跌4.35%。

金輝（0137）收報0.74元，無升跌。

東方海外（0316）收報105.4元，跌2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見15.3元，收報15.24元，升5.1%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.42元，收報1.42元，升10.94%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見9.52元，收報9.52元，升0.11%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1340.5元，收報1340.5元，升0.83%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1096元，收報1095.85元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073元，收報1072.7元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.3元，收報565.3元，升0.01%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見57.42元，收報57.42元，升0.28%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1048.75元，收報1048.75元，升0.21%；招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.58元，升1.19%；新威國際（0058）創52周高，見0.6元，收報0.42元，跌10.64%；鈞濠集團（0115）創52周高，見6.4元，收報6.4元，無升跌；僑雄國際（0381）創52周高，見1.59元，收報1.3元，跌1.52%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，無升跌；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.345元，跌10.39%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.335元，跌1.47%；意達利控股（0720）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升1.12%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.16元，收報0.165元，跌8.33%；中國通才教育（2175）低見1.11元，收報1.44元，跌53.7%；中國水業集團（1129）低見0.071元，收報0.071元，跌10.13%；融太集團（1172）低見0.023元，收報0.023元，跌11.54%；中國碳中和（1372）低見0.265元，收報0.3元，升1.69%；鴻福堂（1446）低見0.14元，收報0.148元，跌4.52%；中國升海集團（1676）低見0.28元，收報0.29元，無升跌；天成控股（2110）低見0.1元，收報0.108元，跌30.32%；眾誠能源（2337）低見2.01元，收報2.15元，升3.86%；中天湖南集團（2433）低見0.136元，收報0.143元，升4.38%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.09元，跌1.8%；中國北大荒（0039）低見0.061元，收報0.061元，跌6.15%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.95元，收報0.95元，跌5%；思派健康（0314）低見5.14元，收報5.23元，跌1.88%；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.111元，跌1.77%；首程控股（0697）低見1.03元，收報1.04元，跌7.14%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，跌3.24%；皇朝家居（1198）低見0.3元，收報0.31元，跌7.46%。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）收報11.66元，升75.87%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.059元，收報0.058元，升56.76%；杭品生活科技（1682）創52周高，見0.5元，收報0.28元，升50.54%；巨星醫療控股（2393）收報0.095元，升35.71%；佳兆業健康（0876）收報0.034元，升30.77%；澳洲成峰高教（1752）收報0.075元，升29.31%；瑞強集團（8427）收報4.9元，升25.64%；首控集團（1269）收報0.099元，升25.32%；智城發展控股（8268）創52周高，見0.85元，收報0.75元，升25%。

下跌異動股，包括，中國通才教育（2175）創上市新低，見1.11元，收報1.44元，跌53.7%；天成控股（2110）創上市新低，見0.1元，收報0.108元，跌30.32%；盈滙企業控股（2195）收報0.091元，跌27.78%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌25.93%；旅橙文化（8627）創上市新低，見0.053元，收報0.054元，跌25%；新利軟件（8076）收報0.019元，跌24%；中國集成控股（1027）收報0.45元，跌22.41%；中國創意控股（8368）收報0.51元，跌21.54%；辰興發展（2286）收報0.57元，跌19.72%；中梁（2772）收報0.121元，跌19.33%。

其他報道

恒生：美國減息內地刺激利好香港消費 維持本港GDP全年增2.8%預期

結業潮｜ARTE M 數碼藝術館12月底撤出香港 品牌會於深圳繼續發展

陳智思籲餐飲業增值自救 不要只期望政府打救

台資航運商德翔海運通過上市聆訊 

內地據報允許地方政府發行6萬億債券

A股、港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾800點 北水流入較早市更多

滬深三大指數齊跌 滬指跌逾2.5% 兩市成交額1.63億人幣

Optimus部分功能據報為遠程操作

人民幣貶值見1個月最弱

ING任命Uday Sareen為批發銀行亞太區行政總裁

財經花生︱ 實惠宣傳惹議 IKEA火速「抽水」：小編先唔會扮結業！

淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包

半日沽空金額減52% 中芯沽空增42%

恒指半日跌282點 科指跌1% 潤啤跌8% 農夫山泉跌4%