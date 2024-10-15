近日的分析報告大多觀望人大會議提供救市措施細節，早市港股亦延續近日整固走勢，6萬億發債、降存準的好消息下，內銀股半日普遍下跌；而昨日公布的出口、新增貸款遜色、今早報道的「內地開始對該國超級富豪海外投資收益徵稅」亦只使早市跌最多360點。

午後人民幣貶值見一個月最弱、A股港股下跌，彭博社稱人民幣貶值是受亞洲地緣政治風險和美國大選等因素影響，而所謂的亞洲地緣政治風險，是指朝鮮炸毀與韓國之間公路部分路段，韓國鳴槍一事。不過，韓股、日股不跌反升。事實上，上周朝鮮已稱「將徹底切斷與韓國相連的地區道路與鐵路」並表示，「由於在南部邊境敏感地區進行要塞化加固工程，為避免誤判、防止擦槍走火，已電話通知美方此事」。

恒指今早低開46點，高位升2點，低位跌938點，高低波幅940點。上升股份比例為13.48%，下跌為58.86%，無升跌為27.64%。

恒指收市跌774點或3.67%，報20318點，大市成交金額2612億元，較上日減少5.7%，是9月25日2548.45億元成交後最少；國指跌302點或3.99%，報7277點。恒生科技指數收報4450點，跌4.65%。

藍籌股成交金額1252.88億元，佔大市成交47.96%；科指成份股成交金額718.72億元，佔大市成交27.51%；國指成份股成交金額1058.87億元，佔大市成交40.53%。

24隻雙櫃台股，總成交2.75億元人民幣，相當於約3億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.92%，至145.5億元，佔大市成交5.56%。牛熊證成交金額62.14億元，增加33.59%；窩輪成交金額83.36億元，增加14.47%。

藍籌4隻升，78隻下跌，0隻無升跌。長建（1038）升1.67%，收報54.7元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌12.87%，收報29.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報28元，升0.72%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.44元，跌9.5%。

恒指下試20天線(20070.59點)。科指下試20天線(4338.17點)。

北水南下合計淨流入85.44億元，較上日減少29.79%，對上一次連續3日淨流入是9月19日。北水連續第3日流入，累計流入312.7億元。北水本月累計流入326.98億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.45%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.12%。低見20154.71點，是9月26日19176.58點後最低。今日收市報20318.79點，是9月26日後收市新低，當日報19924.58點。連跌2日，累計跌933.19點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月9日。

科指曾跌最多5.63%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為14.39%。低見4405.29點，是9月27日4308.47點後最低。今日收市報4450.95點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌2日，累計跌285.15點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月5日。

國指曾跌最多4.79%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.92%。低見7216.92點，是10月9日7197.52點後最低。今日收市報7277.83點，是9月26日後收市新低，當日報7086.7點。連跌2日，累計跌342.91點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月9日。

個股表現

內地據報最快本周下調存款利率。首9個月新增人民幣貸款按年增16.02萬億元，低於預期。

內銀股

建行（0939）收報6.03元，跌1.95%。

農行（1288）收報3.88元，跌0.51%。

工行（1398）收報4.72元，跌2.28%。

郵儲行（1658）收報4.67元，跌2.51%。

交行（3328）收報6.01元，跌0.33%。

招行（3968）收報39.05元，跌4.17%。

中行（3988）收報3.77元，跌1.82%。

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站。深夜發文惹結業疑雲 實惠：告別舊價 今日起逾7500件產品全面降價。時富投資（1049）收報0.88元，跌1.12%。

遠洋（3377）：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付收報0.325元，跌8.45%。

大酒店（0045）：Vuchot將接替郭敬文擔任執董及CEO。收報5.73元，升3.99%。

兩公司最快今公布業績，績前表現如下，豐德麗控股（0571）收報0.049元，無升跌。

麗豐控股（1125）收報1.4元，跌1.41%。

捷芯隆（2115）獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化。創52周高，見0.245元，收報0.229元，升14.5%。

新創建（0659）售Hyva集團料淨套現12.2億。收報7.74元，跌1.02%。

山東黃金（1787）料首三季盈利增長最多67%。收報16.24元，跌3.79%。

ASMPT（0522）：最近接獲第三方初步接洽私有化。收報92.2元，升0.49%。

ASM首次申報增持SAPC公司Acquila（7836）至逾5%股權。收報9.4元，無升跌。

信佳（0912）：在秋季電子展推寵物智能保姆。收報1.29元，無升跌。

京東（9618）CEO許冉：未來三年將招聘至少1萬名採銷員。收報160.4元，跌4.92%。

施銘倫沽售太古B（0087）套現104萬， 累計17日減持套現3270萬。收報10.14元，跌2.5%。

澳門財政局：首9月博彩稅收達663.97億， 按年大增45%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.1元，跌1.92%。

美高梅中國（2282）收報10.38元，跌4.42%。

澳博（0880）收報2.78元，跌3.14%。

永利澳門（1128）收報6.25元，跌3.1%。

銀河娛樂（0027）收報35.8元，跌4.02%。

金沙中國（1928）收報18.62元，跌3.02%。

內地9月美元計出口降至增2.4%，遜預期，發言人：與極端天氣有關。

港口運輸股

大連港（2880）收報0.69元，跌1.43%。

中遠海控（1919）收報11.56元，跌2.69%。

中遠海發（2866）收報0.98元，跌4.85%。

中遠海能（1138）收報8.33元，跌5.13%。

太平洋航運（2343）收報2.16元，跌6.49%。

中國外運（0598）收報3.86元，跌5.39%。

秦港股份（3369）收報2.16元，無升跌。

中遠海運港口（1199）收報4.7元，跌1.67%。

天津港發展（3382）收報0.69元，跌1.43%。

招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.58元，升1.19%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.66元，跌4.35%。

金輝（0137）收報0.74元，無升跌。

東方海外（0316）收報105.4元，跌2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見15.3元，收報15.24元，升5.1%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.42元，收報1.42元，升10.94%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見9.52元，收報9.52元，升0.11%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1340.5元，收報1340.5元，升0.83%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1096元，收報1095.85元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073元，收報1072.7元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.3元，收報565.3元，升0.01%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見57.42元，收報57.42元，升0.28%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1048.75元，收報1048.75元，升0.21%；招商局港口（0144）創52周高，見14.14元，收報13.58元，升1.19%；新威國際（0058）創52周高，見0.6元，收報0.42元，跌10.64%；鈞濠集團（0115）創52周高，見6.4元，收報6.4元，無升跌；僑雄國際（0381）創52周高，見1.59元，收報1.3元，跌1.52%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，無升跌；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.345元，跌10.39%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.335元，跌1.47%；意達利控股（0720）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升1.12%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.16元，收報0.165元，跌8.33%；中國通才教育（2175）低見1.11元，收報1.44元，跌53.7%；中國水業集團（1129）低見0.071元，收報0.071元，跌10.13%；融太集團（1172）低見0.023元，收報0.023元，跌11.54%；中國碳中和（1372）低見0.265元，收報0.3元，升1.69%；鴻福堂（1446）低見0.14元，收報0.148元，跌4.52%；中國升海集團（1676）低見0.28元，收報0.29元，無升跌；天成控股（2110）低見0.1元，收報0.108元，跌30.32%；眾誠能源（2337）低見2.01元，收報2.15元，升3.86%；中天湖南集團（2433）低見0.136元，收報0.143元，升4.38%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.09元，跌1.8%；中國北大荒（0039）低見0.061元，收報0.061元，跌6.15%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.95元，收報0.95元，跌5%；思派健康（0314）低見5.14元，收報5.23元，跌1.88%；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.111元，跌1.77%；首程控股（0697）低見1.03元，收報1.04元，跌7.14%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，跌3.24%；皇朝家居（1198）低見0.3元，收報0.31元，跌7.46%。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）收報11.66元，升75.87%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.059元，收報0.058元，升56.76%；杭品生活科技（1682）創52周高，見0.5元，收報0.28元，升50.54%；巨星醫療控股（2393）收報0.095元，升35.71%；佳兆業健康（0876）收報0.034元，升30.77%；澳洲成峰高教（1752）收報0.075元，升29.31%；瑞強集團（8427）收報4.9元，升25.64%；首控集團（1269）收報0.099元，升25.32%；智城發展控股（8268）創52周高，見0.85元，收報0.75元，升25%。

下跌異動股，包括，中國通才教育（2175）創上市新低，見1.11元，收報1.44元，跌53.7%；天成控股（2110）創上市新低，見0.1元，收報0.108元，跌30.32%；盈滙企業控股（2195）收報0.091元，跌27.78%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌25.93%；旅橙文化（8627）創上市新低，見0.053元，收報0.054元，跌25%；新利軟件（8076）收報0.019元，跌24%；中國集成控股（1027）收報0.45元，跌22.41%；中國創意控股（8368）收報0.51元，跌21.54%；辰興發展（2286）收報0.57元，跌19.72%；中梁（2772）收報0.121元，跌19.33%。

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