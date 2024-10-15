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八達通國慶黃金周期間錄旅客交易額1億元

港鐵（0066）旗下八達通公司數據顯示，今年10月1日至7日國慶黃金周期間，旅客使用八達通錄得1億港元交易額。

據香港電台報道，八達通營業及市務總監李玉兒表示，受香港居民出境和北上旅遊熱潮帶動，八達通銀聯QR代碼的使用量較去年同期增長50%。至於今年較早時推出八達通全國通卡，他透露目前已經售出超過6萬張，累計使用金額達到4000萬元，使用量最高的城市依次是深圳、廣州、北京、上海、長安及珠海等。

她又稱，今年初以來有超過1000萬名訪港旅客使用實體或手機八達通，當中旅客版手機八達通的活躍用戶數量是去年同期的三倍，整體消費是去年同期的四倍，人均零售消費額上升近30%。

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