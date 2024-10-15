據香港電台報道，八達通營業及市務總監李玉兒表示，受香港居民出境和北上旅遊熱潮帶動，八達通銀聯QR代碼的使用量較去年同期增長50%。至於今年較早時推出八達通全國通卡，他透露目前已經售出超過6萬張，累計使用金額達到4000萬元，使用量最高的城市依次是深圳、廣州、北京、上海、長安及珠海等。

她又稱，今年初以來有超過1000萬名訪港旅客使用實體或手機八達通，當中旅客版手機八達通的活躍用戶數量是去年同期的三倍，整體消費是去年同期的四倍，人均零售消費額上升近30%。

其他報道

恒指收市跌774點 下試20天線 成交兩周低 潤啤跌12% 蒙牛跌7%

恒生：美國減息內地刺激利好香港消費 維持本港GDP全年增2.8%預期

結業潮｜ARTE M 數碼藝術館12月底撤出香港 品牌會於深圳繼續發展

陳智思籲餐飲業增值自救 不要只期望政府打救

台資航運商德翔海運通過上市聆訊

內地據報允許地方政府發行6萬億債券

A股、港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾800點 北水流入較早市更多

滬深三大指數齊跌 滬指跌逾2.5% 兩市成交額1.63億人幣

Optimus部分功能據報為遠程操作

人民幣貶值見1個月最弱

ING任命Uday Sareen為批發銀行亞太區行政總裁

財經花生︱ 實惠宣傳惹議 IKEA火速「抽水」：小編先唔會扮結業！

淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包

半日沽空金額減52% 中芯沽空增42%

恒指半日跌282點 科指跌1% 潤啤跌8% 農夫山泉跌4%

施紀賢：Shein等上市計劃 將面臨勞工權益審查

富國銀行：中國股市可能又是「空歡喜」

滬深三大指數向下 兩市半日成交額破萬億人幣

內地據報最快本周下調存款利率

實惠分店兩年削逾四成 母企曾稱會做好小紅書推廣 增設簡體中文、英文網站

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 貨幣總結餘一周高

遠洋：未就月內到期380萬美元票息作出預先資金支付