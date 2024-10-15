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GHW International被證監指股權高度集中 街貨量不足2.2%

證監會公布， GHW International（9933）股權高度集中，該公司在9月27日僅有2165.352萬股或佔已發行股本之2.17%街貨。

證監指，曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司於9月27日，有17名股東合共持有1.74億股公司股份，相當於該公司之已發行股本之 17.4%。有關股權連同由三名主要股東合共持有之8.04億股或佔已發行股本之 80.43%，相當於該公司發行股本之97.83%。

在今年4月2日至9月27日期間，該公司股份之收市價由3月28日之0.61元上升 720%至9月27日之5港元。

在10月14日，該公司股價收報5.59元，較3月28日收市價0.61元高出816%。

證監指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

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