據公告，該函件動議公司將與招商局中國投資管理（或與招商局集團及／或諸立力有連繫的任何其他投資經理），訂立或續期所有新的投資管理協議期限不得超過1年，且董事無權代表公司簽訂任何期限超過1年的新投資管理協議。

招商局中國基金表示，根據公司條例第567條，董事按照公司條例第566條規定的要求召開股東大會時，須於彼等受到該規定所規限的日期後的21日內召開股東大會，而股東大會須於召開大會的通告 的發出日期後的28日內舉行。若董事沒有按照要求召開股東大會，則要求召開該大會的 股東，或佔全體該等股東的總表決權半數以上的股東，可根據公司條例第568條自行召開 股東大會，惟大會須在有關董事受到召開股東大會的規定所規限的日期後的3個月內召開。

董事會正在核實函件項下召開股東大會之要求以及考慮該要求及應作出之適當行動。公司將適時另行刊發有關上述事項之公告。

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