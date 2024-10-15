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黃氏家族申報在10月9日近3800萬增持維他奶至6.43%股權

在新加坡遠東機構主席黃志達、楊協成申報在維他奶（0345）持股逾5%後，再披露於10月9日在市場內，黃氏家族以黃志達及信和置業（0083）主席黃志祥母親Tan Kim Choo名義，申報以每股平均價6.0945元，增購623.4萬股維他奶，涉資共3799.13萬元。完成增持後，Tan等共在維他奶持股，由原來的5.85%，增至6.43%。按今天收市價計，其應佔維他奶市值4.44億元。

根據Tan等在聯交所的申報，包括遠東機構及旗下楊協成在維他奶的持股共2658.4萬股，應佔維他奶股權近2.48%，在短短兩日內，增持維他奶0.87個百分點。Tan的申報顯示，應佔黃氏家族辦公室旗下Kuang Ming Investments Ptd. Ltd.持股則增至4240.2萬股，相當於維他奶3.95%權益，較兩日前增加0.34個百分點。

黃志達以自己名義則申報，他亦在10月9日以6.09元增持10萬股維他奶，涉資60.9萬元。

維他奶今日股價收報6.44元，跌4.02%，成交額達1.52億元。

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