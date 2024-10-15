根據Tan等在聯交所的申報，包括遠東機構及旗下楊協成在維他奶的持股共2658.4萬股，應佔維他奶股權近2.48%，在短短兩日內，增持維他奶0.87個百分點。Tan的申報顯示，應佔黃氏家族辦公室旗下Kuang Ming Investments Ptd. Ltd.持股則增至4240.2萬股，相當於維他奶3.95%權益，較兩日前增加0.34個百分點。

黃志達以自己名義則申報，他亦在10月9日以6.09元增持10萬股維他奶，涉資60.9萬元。

維他奶今日股價收報6.44元，跌4.02%，成交額達1.52億元。

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