珠江船務（0560）公布，繼開平貨運公司成功中標江門市三埠新港項目後，該集團旗下珠江內河公司今日港股收市後訂立協議，在開平貨運公司增資時，其出資1.146億元人民幣認購股份，令其在開平貨運公司持股達51%。該集團將以內部資源支付認購股款，交易會於10月29日或之前以現金一次過支付。
截至今年3月底止，開平貨運公司的淨資產值達1.1億元人民幣。目前該公司正在建設5個1000噸級泊位，佔地約325畝的新港口。該集團指，三埠新港將把握大灣區快速發展及未來開平市港航資源整合新增礦砂等大宗散貨貨源的發展機遇，將提供內外貿集裝箱，散貨和件雜貨運輸服務，以及保稅區、倉儲、電商與物流園等倉儲物流服務，打造開平市綜合性、公共性的現代化港口。原有三埠港被徵收後，現有客戶、業務及員工將轉移至三埠新港承接。該集團董事會認為，是次認購股份是很好的投資機會，相信三埠新港的業務於未來可為其帶來持續及穩定的收益。
該集團今日股價收報0.76元，跌3.79%。
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