京東（9618）宣布，10月14日「京東11.11」現貨開賣後，首4小時京東在港澳地區的銷售年增長超3倍，手機通訊、電腦、數碼等品類增長尤為明顯。該公司又宣布，在今年「雙十一」期間，向港澳地區用戶提供自營全品類滿299元免運費送貨上門（首重10KG）；更推出「超抵買專區」，買一件都免費送上門，覆蓋熱銷的日用百貨商品等。
此次京東在港推出免運費服務，並已與香港郵政建立戰略合作伙伴關系，京東商城的用戶在購物時，亦可選擇臨近的郵政局或智郵站進行提取。雙方更推出香港郵政「自取」業務。最快從10月23日起，用戶在使用京東快遞從內地寄送快遞至香港時，可以選擇在香港119間本地郵政局及162智郵站進行提取。用戶仍然可以通過京東快遞港澳APP及京東APP查詢訂單快遞信息，無需更換單號，方便快捷。
此次合作旨在提升快遞及自取服務的便利性和效率，為區域內的客戶帶來更多實惠和便利。
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